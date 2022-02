Niemcy zalecają już drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19

Dodatkowe szczepienia mają objąć także pracowników służby zdrowia i opieki – podała w czwartek Polska Agencja Prasowa.

Z oświadczenia stałej komisji ds. szczepień (Stiko) w Berlinie wynika, iż wydano także rekomendację dla szczepionki firmy Novavax dla osób dorosłych.

Dawka przypominająca razy dwa

Zalecenie drugich szczepień przypominających dotyczy m.in. osób powyżej 70. roku życia, mieszkańców domów spokojnej starości oraz osób z chorobami niedoboru odporności.

Komisja Stiko wyjaśniła również, że zalecane jest podstawowe uodpornienie osób w wieku 18 lat i starszych dwiema tzw. dawkami przypominającymi podanymi w odstępie co najmniej trzech tygodni. Odpowiedni projekt w tej sprawie miał już zostać przesłany ekspertom i krajom związkowym do głosowania, więc zmiany w nim są jeszcze możliwe.

Szczepionka Novavax

Szczepionka firmy Novavax jest pierwszą białkową szczepionką przeciwko COVID-19 dostępną w Unii Europejskiej.

Czasami używa się również określenia "martwa szczepionka". Jej zasada działania jest znana od dawna. Dlatego niektórzy mają do niej większe zaufanie niż na przykład do szczepionek mRNA, które zostały po raz pierwszy zatwierdzone podczas pandemii koronawirusa. Eksperci zwracają jednak uwagę, że o samym Novavaxie nie wiadomo obecnie tak wiele jak o innych szczepionkach, które od pewnego czasu są powszechnie stosowane.

Preparat a przeciwciała

Pół roku po podaniu dawki przypominającej szczepionki firmy Moderna poziom przeciwciał neutralizujących dla wariantu Omikron obniżył się, ale nadal były one wykrywane u wszystkich uczestników badania – wynika z najnowszego raportu opublikowanego na łamach "New England Journal of Medicine".

Wysoce zakaźny wariant Omikron (B.1.1.529) koronawirusa (Sars-CoV-2) stanowi rosnący problem na całym świecie. Omikron ma dużą liczbę mutacji kolców, w tym co najmniej 15 mutacji w domenie wiążącej receptor, która jest głównym celem przeciwciał neutralizujących, jakie powstają pod wpływem szczepionki.

Czytaj też:

