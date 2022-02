Koronawirus. Kraska podał najnowsze dane o zakażeniach

W środę na antenie Programu I Polskiego Radia wiceszef MZ zaznaczył, że dzisiejsza liczba zakażeń "to jest prawie 30 proc. mniej niż to było tydzień wcześniej". Dodał, że zmarło 360 osób z COVID-19. "To jest dość duża, wysoka liczba" – podkreślił Kraska.

– Są to pacjenci, którzy ulegli zakażeniu poprzednim wariantem, wariantem Delta – wyjaśnił. Zaznaczył, że "to byli pacjenci, którzy długo walczyli na oddziałach intensywnej terapii, byli podłączeni do respiratora".

Oprócz tego przekazał, że około 70 proc. osób, które zmarły, to osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19.

Kraska przypomniał, że wariant Delta był zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż Omikron.

COVID-19. Bilans szczepień w Polsce

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w Polsce jest ponad 22,11 mln osób. Podano także ponad 10,95 mln dawek przypominających – wynika z danych opublikowanych na stronach rządowych.

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut powiedział PAP, że przechodzimy w taką fazę epidemii, w której wirus SARS-COV-2 pozostaje groźnym indywidualnie, ale nie społecznie. Dodał, że w jego ocenie na zniesienie stanu epidemii jest jednak za wcześnie.

Jego zdaniem osoba, która się nie zaszczepi, bo np. uzna, że epidemii już nie ma, może w kolejnym sezonie infekcyjnym zachorować, jeżeli nie nabyła do tej pory odporności. – Ten wirus jednak już przed obecną falą zakażeń nie zagrażał naszemu szpitalnictwu. To mamy już za sobą – ocenił prof. Gut.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od września do grudnia 2021 r. niezaszczepieni stanowili 70 proc. osób hospitalizowanych.

