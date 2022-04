Wielka Brytania: Ponad 600 przypadków nowego wariantu koronawirusa

Nową wersję wirusa SARS-CoV-2 oznaczono literami XE.

Informację przekazała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), cytowana we wtorek przez Polską Agencję Prasową.

Odmiana XE

Według wstępnych danych, tempo rozprzestrzeniania się odmiany XE jest o 9,8 proc. większe niż w przypadku podwariantu Omikronu oznaczonego symbolem BA.2, czyli tzw. niewidzialnego podwariantu Omikronu, który z kolei rozprzestrzenia się nieco szybciej niż pierwotny BA.1.

Jak zaznaczyła w rozmowie z gazetą "The Sun" prof. Susan Hopkins, główny doradca medyczny UKHSA, odmiany, nazywane "rekombinantami", czyli będące połączeniem dwóch innych odmian, "zwykle wymierają stosunkowo szybko". – Jak dotąd nie ma wystarczających dowodów, aby wyciągnąć wnioski na temat zdolności przenoszenia się, ciężkości choroby lub skuteczności szczepionki – powiedziała ekspert.

Wersja XE została już odkryta także w Tajlandii i Nowej Zelandii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), podając te informacje do wiadomości publicznej, wskazywała na większe o ok. 10 proc. tempo rozprzestrzeniania się, ale zastrzegła również, iż wymaga to dalszych badań.

Pandemiczne zmiany

Na początku lutego roku roku media podały, że brytyjski rząd zamierza zaprzestać publikowania codziennych statystyk zakażonych, hospitalizowanych i zmarłych z powodu koronawirusa w kraju.

Przywódcy Wielkiej Brytanii stoją na stanowisku, że nie da się całkowicie wyeliminować COVID-19, zatem trzeba zacząć traktować tę chorobę jak sezonową grypę. W związku z tym, zaprzestano stosować większości obostrzeń sanitarnych.

Czytaj też:

Berlin znosi większość ograniczeń pandemicznych