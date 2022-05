Wymóg noszenia maseczek pozostaje w samolotach odlatujących z Włoch

Informację podała w piątek jedna z włoskich stron internetowych, cytowana przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Działania mają związek z decyzjami Agencji Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób o tym, że od 16 maja tego roku na lotniskach oraz podczas lotu pasażerowie nie będą mieli obowiązku noszenia maseczek.

Wymogi sanitarne we Włoszech

We Włoszech z powodu COVID-19 wymóg noszenia maseczek typu Ffp2 we wszystkich środkach transportu, także w samolotach, obowiązywać będzie do 15 czerwca bieżącego roku, o czym zdecydował już wcześniej tamtejszy rząd.

Nowe europejskie reguły przewidują, że jeśli w krajach odlotu bądź państwie docelowym wymagane są maseczki w transporcie publicznym, to przewoźnicy powinni prosić swoich pasażerów i całą załogę o ich założenie. Zasada obowiązywać będzie także po 16 maja. W innych przypadkach należy zaś zachęcać do zakładania maseczek z rekomendacją, że powinny być to maski modelu Ffp2.

Sytuacja pandemiczna

– Lato we Włoszech będzie bez restrykcji antypandemicznych – zapowiedział kilka dni temu włoski wiceminister zdrowia Andrea Costa.

Wraz z początkiem sezonu letniego Włochy całkowicie zniosą restrykcje, które obecnie dotyczą także zagranicznych turystów. Władze liczą na dalsze ożywienie turystyki i przyjazd milionów osób w najbliższych miesiącach. Ostatnie tygodnie przyniosły stopniowe odchodzenie od różnych obostrzeń. Przełomową datą był 1 maja, gdy zniesiono obowiązek okazywania "przepustki covidowe" przy wejściu do miejsc publicznych, np. restauracji, placówek kultury czy pociągów. Tzw. paszport został wprowadzony w sierpniu zeszłego roku i był skrupulatnie egzekwowany oraz rozszerzany na kolejne strefy.

