Krajowa Sieć Onkologiczna. Premier Morawiecki przedstawił szczegóły

Na początku stycznia br. rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Propozycja zakłada wprowadzenie nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce, co ma pozwolić na wcześniejsze wykrywanie nowotworów i udzielanie świadczeń w zakresie onkologii.

Chodzi o wprowadzenie struktury organizacyjnej. Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w projekcie mają utworzyć Krajową Sieć Onkologiczną. Będą to Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodki Kooperacyjne.

Według zapowiedzi, Krajowa Sieć Onkologiczna zacznie funkcjonować najpóźniej od drugiego kwartału 2023 roku.

"Pacjent musi być najważniejszy"

W ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem premier Mateusz Morawiecki, wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, pojawił się w piątek w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, podczas której szef rządu przedstawił szczegóły programu Krajowej Sieci Onkologicznej.

– Wszyscy znamy na pewno kogoś, kto albo walczył z nowotworem, albo przegrał z nowotworem. Nowotwory to jest prawdziwa plaga dzisiejszej cywilizacji. Walka z nowotworami musi się wiązać z całym systemem działań. Działanie systemowe to jest klucz (...). Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na poziom finansowania, na nowy sprzęt, ale także na zmianę całego systemu leczenia nowotworów z perspektywy pacjenta – mówił Morawiecki.

– Perspektywa obywatela, perspektywa pacjenta jest i musi być najważniejsza. To oznacza m.in., że w nowym systemie Krajowej Sieci Onkologicznej każdy pacjent, który będzie musiał zmierzyć się z nowotworem, będzie miał przyznanego koordynatora. To już nie będzie czas, kiedy trzeba biegać od szpitala do szpitala, od Annasza do Kajfasza, tylko będzie możliwość pokierowania pacjenta, który przecież tak strasznie jest zagubiony w momencie, kiedy dowiaduje się o tej fatalnej chorobie – poinformował premier.

