Kolejny kraj proceduje ustawę o eutanazji. Biskupi oponują

Rada Stała Konferencji Biskupiej Urugwaju wyraziła głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec przyjęcia przez tamtejszą Izbę Deputowanych projektu ustawy o "godnej śmierci", która ma na celu legalizację eutanazji w tym południowoamerykańskim państwie. Za jego przyjęciem było 64 parlamentarzystów, a 29 przeciw.

Urugwaj. Biskupi: Rozwijajmy opiekę paliatywną

W ogłoszonym komunikacie biskupi podkreślili, że aktywne doprowadzenie do śmierci chorego jest "sprzeczne z etyką" służby zdrowia. Wskazali, że "zabicie chorego jest nieetyczne nawet w celu uniknięcia bólu i cierpienia", jak również wtedy, gdy sam "wyraźnie o to prosi". Za etyczną i humanitarną praktykę uznali natomiast "sedację paliatywną" w sytuacji ekstremalnego cierpienia. Podkreślili, że opieka paliatywna jest jedynym sposobem godnego towarzyszenia pacjentowi, zachowując szacunek dla wartości ludzkiego życia.

Procedowana ustawa o eutanazji

Projekt ustawy, który będzie teraz procedowany w urugwajskim Senacie, stanowi, że osoba pełnoletnia, ciesząca się pełnią władz umysłowych, dotknięta chorobą terminalną, nieodwracalną i nieuleczalną, której towarzyszy skrajne cierpienie, może prosić o eutanazję. Projekt przewiduje dwuetapową ocenę medyczną stanu pacjenta i utworzenie komisji kwalifikującej dla każdego pojedynczego przypadku.

