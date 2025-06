Wielka Brytania o krok bliżej do legalizacji eutanazji. Przyjęto ustawę o "wspomaganym umieraniu"

Za uchwaleniem kontrowersyjnych przepisów głosowało w piątek (20 czerwca) 314 posłów, przeciw było 291. Projekt trafi teraz do Izby Lordów.

Ustawa o "wspomaganym umieraniu" umożliwi śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii wybór zakończenia swojego życia.

Rząd Partii Pracy premiera Keira Starmera był neutralny w kwestii projektu, co oznacza, że laburzyści głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, a nie według linii partyjnej. Starmer głosował za.

Ustawa o "wspomaganym umieraniu" przyjęta. Przed parlamentem zwolennicy i przeciwnicy projektu

Zwolennicy ustawy twierdzą, że zapewni ona godność i współczucie cierpiącym ludziom, podczas gdy przeciwnicy obawiają się, że osoby bezbronne mogą zostać zmuszone do odebrania sobie życia.

Agencja Reutera podaje, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy projektu zgromadzili się przed Pałacem Westminsterskim, czyli siedzibą Izby Gmin i Izby Lordów. Kiedy odczytano wynik głosowania, zwolennicy obejmowali się, klaskali i wiwatowali. Krzyczeli "zwycięstwo", "wygraliśmy". Przeciwnicy stali w milczeniu.

Emma Bray, 42-letnia matka dwójki dzieci, która choruje na stwardnienie zanikowe boczne, powiedziała, że planuje zagłodzić się na śmierć, aby złagodzić ból po tym, jak usłyszała, że zostało jej zaledwie sześć miesięcy życia. – Ten wynik (głosowania – red.) oznacza, że ludzie nie będą musieli przechodzić przez to samo cierpienie, przez które ja przeszłam – stwierdziła.

John Howard, ksiądz katolicki, który przewodniczył modlitwie kilkunastu osób przed parlamentem w trakcie głosowania, powiedział, że obawia się, iż niektórzy chorzy pod presją członków rodziny zostaną zmuszeni do przedwczesnego zakończenia swojego życia. – Czuję wielki smutek i niepokój, szczególnie w stosunku do najbardziej bezbronnych i niepełnosprawnych – podkreślił. – To czarny dzień dla naszego kraju – dodał.

Legalna eutanazja w Wielkiej Brytanii coraz bliżej

Piątkowe głosowanie oznacza, że Wielka Brytania idzie w ślady Australii, Kanady i innych krajów, a także niektórych stanów USA, dopuszczając eutanazję – zwraca uwagę Reuters.

W Polsce eutanazja jest nielegalna i traktowana jako przestępstwo, konkretnie jako zabójstwo na życzenie, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

