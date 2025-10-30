Handlowali środkami odurzającymi. Wśród zatrzymanych lekarz i ksiądz

Jak przekazała w czwartek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn, w dniach od 29 maja 2025 r. do 2 października 2025 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Krakowie, w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, zatrzymali 10 osób z terenu województw: małopolskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. wprowadzenia i udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci tabletek i plastrów zawierających m.in. oxykodon i fentanyl.

Zatrzymano 52-letniego lekarza i 45-letniego księdza

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder trwał od 2023 r. Zarzutami objęto m.in. 52-letniego lekarza, który wystawiał poświadczające nieprawdę recepty na leki opioidowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oraz 45-letniego ksiądz z jednej z parafii w województwie mazowieckim, któremu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.

Działania organów ścigania pozwoliły na ustalenie, że do wprowadzania do obrotu wskazanych środków dochodziło zarówno poprzez bezpośrednie kontakty osób biorących udział we wskazanych przestępstwach, jak i poprzez wysyłkę za pośrednictwem firm kurierskich.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, tj. kilka tysięcy sztuk tabletek leku Oxydolor zawierającego w swoim składzie oxykodon; leku MST 200 mg zawierającego w swoim składzie morfinę; leku Alprox zawierającego w swoim składzie alprazolam; leku Xanax zawierającego w swoim składzie alprazolam; środek odurzający w postaci fentanylu oraz 270 sztuk tabletek leku Doreta.

"Sprawa ma charakter rozwojowy" – stwierdziła w komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

