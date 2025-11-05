Wałęsa znów trafił do szpitala. "Stan zużycia po USA"

Kilka dni temu Lech Wałęsa wrócił do Gdańska ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał przez ostatnie dwa miesiące. – Po takich ciężkich operacjach zdrowie oczywiście dało o sobie znać. Tych spotkań było naprawdę dużo – mówił w rozmowie z dziennikiem "Fakt".

– Dwa miesiące to trochę za długo. Tam było mnóstwo podróży. Przyjeżdżaliśmy do miasta, spanie, występ, spanie, zbieranie się i tak w kółko przez cały czas. Bez przerwy byliśmy w drodze. Miałem 29 spotkań. (...) Za każdym razem były dwa występy: z organizatorami godzinę i z publicznością ponad dwie – opisywał były prezydent, który oprócz USA, odwiedził także Kanadę.

Wałęsa w szpitalu. Jest komunikat

Jak się okazuje, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych były prezydent trafił do szpitala. Doniesienia "Super Expressu" potwierdził dyrektor jego biura Marek Kaczmar.

Współpracownicy Wałęsy uspokajają jednak, że to planowa kontrola, a nie nagły przypadek. Była głowa państwa przechodzi badania "w kontekście stanu zużycia po USA".

Podróż Lecha Wałęsy po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie trwała od 31 sierpnia do 30 października. Były prezydent spotkał się z Polonią i młodzieżą akademicką m.in. w Chicago, Nowym Jorku, Toronto i Detroit. Występował także w amerykańskich mediach.

"Po powrocie do kraju, jak przekazało jego otoczenie, Wałęsa był osłabiony po długim locie i serii spotkań publicznych. Z tego powodu lekarze zdecydowali o krótkiej obserwacji i kontroli w szpitalu" – podał w środę (5 listopada) "SE'.

Co się dzieje z Wałęsą?

Lech Wałęsa regularnie dzieli się w mediach społecznościowych informacjami o swoim zdrowiu i wizytach w szpitalu. Niedawno np. informował o operacji barku. Przekazał także, że w ostatnim czasie mierzył się z o wiele poważniejszym problemem. – Mam nadzieję, że pokonałem raka. Miałem nowotwór w pęcherzu. Lekarze coś tam pocięli, poszerzyli i tyle. Było kiedyś zdrowie, teraz nie ma – stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" pod koniec sierpnia.

Pomimo podeszłego wieku (82 lata) i problemów ze zdrowiem, Wałęsa nadal aktywnie komentuje wydarzenia polityczne w Polsce. Przyznał też, że płatne wykłady za granicą mają na celu dorobienie do prezydenckiej emerytury, która – jak wielokrotnie podkreślał w mediach – nie wystarcza mu na utrzymanie.

Czytaj też:

Żona Wałęsy chciała spotkać się z Kaczyńskim. Prezes PiS odpowiada