Żona Wałęsy chciała spotkać się z Kaczyńskim. Prezes PiS odpowiada

W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się organizowana przez TVP Info debata, w której udział wzięła była pierwsza dama Danuta Wałęsa. Powiedziała, że chciałaby spotkać się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

– Jestem z tego samego rocznika, co Kaczyński. On nigdy nie starał się ze mną spotkać. Ja bym bardzo chciała, choć nie wiem, czy byłby skłonny podać mi rękę, bo jestem dla niego wrogiem – stwierdziła żona Lecha Wałęsy. Jak dodała, "nie możemy być w jednym kraju wrogami dla siebie".

W poniedziałek na konferencji prasowej dziennikarka TVP Info poprosiła Jarosława Kaczyńskiego o komentarz do wypowiedzi Danuty Wałęsy i spytała, czy się z nią spotka.

– Była pierwsza dama kilkukrotnie mówiła takie rzeczy na temat mojego świętej pamięci brata – który też miał swoją opinię na jej temat, ale nigdy publicznie jej nie wyrażał – że nie widzę żadnych powodów, żeby do takiego spotkania doszło – odpowiedział prezes PiS.

Kontrola podczas uroczystości w Gdańsku

O Danucie Wałęsie zrobiło się głośno w niedzielę, po tym jak została skontrolowana przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa w czasie uroczystości w Gdańsku z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność".

Zdjęcie żony Lecha Wałęsy i funkcjonariusza SOP udostępnił w sieci Piotr Adamowicz, poseł KO. "Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia ’80, a SOP kontroluje Panią Danutę Wałęsę. Smutne" – napisał Adamowicz, brat zamordowanego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

SOP przeprasza żonę Wałęsy

W poniedziałek SOP wydała oświadczenie w tej sprawie. Służba poinformowała, że "odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych".

"W związku z uroczystościami upamiętniającymi «Sierpień ’80» procedurze tej została poddana była Pierwsza Dama – Danuta Wałęsa. Za organizację wejścia uczestników na teren wydarzenia odpowiadają organizatorzy, jednak w chwili zdarzenia przedstawiciel organizatora nie był obecny" – napisano.

"Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, kierując się obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, przeprowadził kontrolę pirotechniczną wobec Pani Danuty. Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą Pierwszą Damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy" – przekazała SOP.

