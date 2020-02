USA chcą zainwestować miliard dolarów w Trójmorze

Deklaracja amerykańska sekretarza stanu padła podczas trwającej w Monachium Konferencji Bezpieczeństwa. Pompeo poinformował, że Stany Zjednoczone chcą wesprzeć finansowo projekty energetyczne przygotowywane przez kraje inicjatywy Trójmorza. Mowa o kwocie miliarda dolarów.

Zapowiedź sekretarza stanu z zadowoleniem przyjął obecny na konferencji szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Jego zdaniem słowa Pompeo potwierdzają, że USA poważnie traktują projekt Trójmorza.

– Chodzi m.in. o stworzenie możliwości przesyłu gazu, co jest ważne dla bezpieczeństwa tych państw (Trójmorza – red.), ale także dla takich krajów jak Ukraina, które są zależne od gazu z Rosji – tłumaczył minister.

Czaputowicz podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą eksportować do Europy Środkowej i Wschodniej gaz, a to może zachęcić Waszyngton do poważnego zaangażowania w ten projekt.

Trójmorze to inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw położonych w pobliżu mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Celem Trójmorza jest głównie współpraca na płaszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej.