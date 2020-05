Rosjanie wrócą do pracy. Putin podał termin

Rosja rozpoczyna etap łagodzenia ograniczeń nałożonych w związku z epidemią, ale proces ten nie będzie szybki – oświadczył Putin. Prezydent zapowiedział ten etap w dniu, kiedy w Rosji odnotowano rekordowy dobowy wzrost zakażeń – o ponad 11,6 tysiąca.

Zwracając się do obywateli w trakcie narady z rządem poświęconej sytuacji epidemicznej, Putin powiedział, że od 12 maja "wszędzie tam, gdzie jest to możliwe" należy zapewnić warunki do wznowienia działalności "podstawowych branż gospodarki". Wymienił budownictwo, przemysł, rolnictwo, łączność, energetykę i przemysł wydobywczy. Ocenił, że działalność przedsiębiorstw z tych branż "nie jest związana z koniecznością bezpośredniego kontaktu z konsumentami, a więc możliwe jest wznowienie pracy przy niskim ryzyku".

Szef państwa przyznał, że okres ograniczenia działalności gospodarczej negatywnie wpłynął na wiele sektorów gospodarki. – Epidemia i wywołane nią ograniczenia mocno uderzyły w gospodarkę i sferę socjalną – zaznaczył. Według przytoczonych przez niego ostatnich danych liczba oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła w Rosji dwukrotnie w porównaniu z początkiem kwietnia – do 1,4 mln.

Putin ocenił, że dni wolne od pracy, które trwały w Rosji od 30 marca pozwoliły jednak "na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii".

Zapewnił, że w ciągu minionych tygodni system ochrony zdrowia został przygotowany na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemicznej. W Rosji przygotowano 130 tysięcy miejsc szpitalnych w celu leczenia powikłań infekcji, przeprowadzanych jest dziennie około 170 tysięcy testów na obecność koronawirusa, a od połowy maja będzie to 300 tysięcy dziennie – wyliczał.

– Każdy region jest przygotowany i dysponuje wszystkim, co potrzebne, by udzielić pomocy ludziom z ciężkimi powikłaniami – powiedział Putin.

Dodał następnie, że wszystkie podjęte działania "pozwalają na przejście do kolejnego etapu walki z epidemią, czyli do rozpoczęcia stopniowego rezygnowania z reżimu ograniczeń". Zaznaczył, że ten proces "nie będzie szybki", a nawet będzie wymagał "długiego czasu". Podkreślił, że sytuacja epidemiczna różni się w zależności od regionu i należy to uwzględnić.

Nadal obowiązywał będzie w Rosji zakaz imprez masowych, a osoby w wieku powyżej 65 lat i cierpiące na chroniczne schorzenia muszą zachowywać podwyższone środki ostrożności. Wymogi sanitarne będą obowiązywać "aż do całkowitego zakończenia epidemii" – poinformował Putin.

Podkreślił, że epidemia nadal jest niebezpieczna i walka z nią nie jest zakończona.

Wiele regionów Rosji zapowiadało wcześniej, że wydłuży obecnie obowiązujące ograniczenia do końca maja. W Moskwie, obwodzie moskiewskim i Petersburgu – regionach, gdzie zakażeń jest najwięcej – od 12 maja obowiązuje noszenie maseczek ochronnych i rękawiczek w miejscach publicznych. W stolicy i obwodzie moskiewskim nadal przy poruszaniu się autem lub transportem miejskim należy mieć specjalną przepustkę (kod elektroniczny).

Rosyjska redakcja portalu BBC News powołując się na źródła podała, że w Moskwie ograniczenia mogą zostać przedłużone do połowy czerwca. Jednocześnie, jak twierdzą źródła BBC, władze stolicy rozważają zezwolenie mieszkańcom jeszcze w maju na uprawianie sportu na świeżym powietrzu i dalsze spacery, z zachowaniem odpowiedniego dystansowania.

Dni wolne od pracy obowiązywały w Rosji najpierw od 30 marca do 5 kwietnia. Następnie zostały wydłużone do 11 maja.

Rosja znalazła się w poniedziałek na trzecim miejscu wśród krajów świata pod względem liczby zakażeń koronawirusem, bowiem łączna liczba infekcji wzrosła tam do 221 344. Liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii wynosi obecnie w Rosji 2009.

