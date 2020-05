Andrzej Duda: Polska namawiała do tego Europę. Jest sukces!

Komisja Europejska przygotowała pakiet pomocowy dla państw dotkniętych koronakryzysem w wysokości 750 mld euro.

Pakiet będzie składał się z dotacji i pożyczek dla każdego państwa członkowskiego UE. Bruksela chce w ten sposób pomóc gospodarkom najbardziej spustoszonym przez pandemię koronawirusa.

Polska w grantach i pożyczkach ma otrzymać prawie 64 mld euro. Propozycję Komisji Europejskiej skomentował na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"W liście do przywódców UE pisałem o potrzebie wsparcia gospodarki UE. Wobec skutków Covid-19, Polska namawiała Europę do ambitnego budżetu. Jest sukces! Powstanie Fundusz Odbudowy Gospodarczej o wartości 750 mld EUR, a Polska należeć będzie do jego największych beneficjentów" – napisał prezydent.

Według doniesień agencji Reutera to Włochy i Hiszpania – dwa najbardziej dotknięte kryzysem kraje w Unii – otrzymają większość środków z funduszu odbudowy gospodarczej. Bruksela chce przyznać Włochom ponad 170 mld euro, natomiast Hiszpanii – 140 mld euro.