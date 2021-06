Hiszpania: Dramatyczne informacje nt. gospodarki

Do Hiszpanii dotarło w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. ponad 82 proc. mniej turystów niż w analogicznym okresie 2020 r., podał we wtorek Krajowy Urząd Statystyczny (INE) w Madrycie, wskazując, że zjawisko to ma związek z pandemią COVID-19.

Agenda rządu Hiszpanii wskazała, że pomiędzy styczniem a kwietniem 2021 r. do tego kraju dotarło w sumie 1,8 mln zagranicznych urlopowiczów, czyli o 82,6 proc. mniej niż w takim samym okresie wcześniejszego roku. Głównymi nacjami, które od stycznia do kwietnia br. odwiedziły Hiszpanię byli Francuzi, Niemcy oraz Włosi. Dotarło ich tam odpowiednio 418 tys., 331,2 tys. i 113,2 tys., czyli mniej o 69,2 proc., 74,5 proc. i 79,5 proc. niż rok wcześniej. Jak odnotował INE, wraz z mniejszą liczbą zagranicznych wczasowiczów doszło również do drastycznego spadku wpływów. Wydali oni łącznie w Hiszpanii 1,9 mld euro, co oznacza spadek o 83,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. największe wydatki zrobili w Hiszpanii wczasowicze z Niemiec – ponad 350 mln euro. W porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. były one jednak mniejsze o 74,8 proc. Z kolei drudzy pod względem wydatków Francuzi zostawili podczas swoich urlopów w Hiszpanii ponad 277 mln euro, czyli o 65,4 proc. mniej wobec okresu styczeń-kwiecień 2020 r. Media: Zmarło więcej osób, niż informują służby Z powodu infekcji koronawirusem w Hiszpanii do poniedziałkowego popołudnia zmarło prawie 80 tys. osób, szacują państwowe i regionalne służby medyczne tego kraju. Statystyka ta, według organizacji zbierających dane dotyczące zgonów,jak wskazują media, jest jednak znacznie zaniżona. – Prawdziwa liczba szacowana przez instytucje publiczne i prywatne przekracza 126 tys. osób – napisał w poniedziałek madrycki dziennik "La Razon". Gazeta wskazuje, że ostatni, ogłoszony w piątek przez ministerstwo zdrowia Hiszpanii bilans dotyczący zgonów spowodowanych koronawirusem podaje znacznie zaniżoną liczbę zmarłych: ponad 79,9 tys. "La Razon" wskazuje, że państwowy System Monitoringu Śmiertelności, tzw. MoMo odnotował znaczącą nadwyżkę zmarłych w dwóch okresach 2021 r. Gazeta, przypominając, że choć system ten nie podaje przyczyny zgonów, zaznacza, że w porównaniu do poprzednich lat liczba nadwyżki zgonów wynosi już blisko 43 tys. Madrycka gazeta, podobnie jak w ostatnich dniach inne hiszpańskie dzienniki, wskazuje, iż rzeczywista liczba ofiar pandemii znacząco przekracza dane służb medycznych. Zauważa, że zaniżone w Hiszpanii statystyki dotyczące śmiertelności spowodowanej przez COVID-19 odnotowuje również badanie Uniwersytetu Oksfordzkiego opublikowane w "British Medical Journal".

