Premier: Polski Ład jest jak Ogród Japoński

W związku z ukończeniem inwestycji, zorganizowano jej oficjalne otwarcie z udziałem m.in. szefa rządu. Obok atrakcji dla mieszkańców – np. pokazu sztuki origami czy warsztatów ubierania kimona, Mateusz Morawiecki wygłosił przemówienie.

"Szukamy balansu"

– Kilka osób zapytało mnie, dlaczego akurat Ogród Japoński tutaj, w Parku Śląskim. Otóż przede wszystkim dlatego, że tak, jak w Ogrodzie Japońskim można poszukiwać pewnej równowagi pomiędzy sztuką, pomiędzy sztuką tworzenia krajobrazu przestrzennych i kulturą japońską, tak też w Polskim Ładzie szukamy równowagi, balansu pomiędzy wzrostem gospodarczym, czy dobrostanem społecznym, ale także innymi wartościami takimi jak właśnie kultura, rekreacja. To są też bardzo ważne elementy, które wyznaczają jakość życia naszych mieszkańców – wskazał premier.

– Otóż kultura japońska to bardzo szeroki zestaw różnych działań, elementów, składników, to origami, ale także wiele unikalnych dla Japonii tylko, sztuk walki. To także kultura, która wiąże się z kaligrafią, poezją, bardzo popularną, coraz bardziej popularną w Polsce prozą, ale jednocześnie przecież Japonia to supernowoczesny kra i dlatego drodzy rodacy wydaje mi się, że właśnie w oparciu o porównanie do tego co Japonia osiągnęła możemy marzyć i my o tym, żeby w najbliższych kilku latach, a najpóźniej kilkunastu latach osiągnąć wysoki bardzo poziom życia, wyznaczający, wyznaczany poprzez jakość życia, poziom dochodów na głowę mieszkańca porównywalny do Europy Zachodniej, ale nie tracić także tych składników polskiej kultury, które są nam bliskie, a więc Japonia pokazała światu, że można być supernowoczesnym państwem, a jednocześnie dbać o swoją tożsamość, swoją kulturę, swoje obyczaje, swoje tradycje – podkreślił Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Chorzowie.

Japonia wzorem dla Polski

– My Polacy też idziemy podobną ścieżką. Chcemy być bardzo nowoczesnym krajem, krajem zmodernizowanych dróg, supernowoczesnych technologii, ale jednocześnie zachować polską kulturę, polską wiarę. Tutaj na Śląsku możemy powiedzieć też, że śląskie tradycje, śląską kulturę. Japonia pokazuje, że to jest możliwe. Że może się taka kombinacja tych dwóch celów jednocześnie udać. Ten balans, równowaga wewnętrzna pomiędzy celami gospodarczymi, dobrobytem, wzrostem gospodarczym, wzrostem wynagrodzeń, a dobrostanem społecznym, którego można doświadczyć w takim pięknym miejscu jak to tutaj, w Parku Śląskim w Ogrodzie Japońskim – podsumował szef rządu.

