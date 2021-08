Koronawirus. Rząd Holandii wstrzymuje pomoc dla firm

Minister finansów Wopke Hoekstra poinformował w poniedziałek, że rząd zamierza zakończyć najważniejsze programy wprowadzone w 2020 roku, przeznaczone na wsparcie firm w dobie pandemii.

Od 1 października zawieszone zostaną programy dopłat do wynagrodzeń (NOW), kosztów stałych (TVL) oraz dla drobnych przedsiębiorców (Tozo i TONK). W 2020 roku kosztowały one holenderskiego podatnika 80 mld euro.

– Gospodarka jest w dobrym stanie, a bezrobocie jest niskie. Kontynuacja wsparcia utrudniłaby ożywienie gospodarcze – powiedział Hoekstra.

Kluby nadal zamknięte

Rząd pracuje jednocześnie nad mechanizmem wsparcia dla klubów nocnych i dyskotek, które nadal pozostają zamknięte.

Minister finansów poinformował, że 1 października zakończy się również możliwość wnioskowania przez przedsiębiorców o odroczenie podatku. Z tej możliwości skorzystało 369 tys. firm. Duża część została już spłacona, ale nadal pozostaje ponad 19 miliardów euro zadłużenia podatkowego u 270 tys. przedsiębiorców.

W listopadzie koniec obostrzeń

W połowie sierpnia premier Holandii Mark Rutte zapowiedział, że od 1 listopada wszystkie ograniczenia, które zostały wprowadzone ze względu na zagrożenie koronawirusem, zostaną zniesione. – Zaznaczam, że będzie to możliwe jedynie wtedy, jeżeli nadal infekcje będą spadać, a liczba zaszczepionych rosnąć – powiedział Rutte, informując także, że od 20 września przestanie obowiązywać wymóg zachowania półtora metrowego dystansu.

Jednocześnie od 30 sierpnia ponownie zostanie otwarte szkolnictwo wyższe i zawodowe. Na sali wykładowej będzie mogło jednak przebywać maksymalnie 75 osób, a używanie maseczek na korytarzach będzie nadal obowiązkowe.

