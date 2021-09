Mentzen: Polski Ład obniża opodatkowanie milionerów i emerytów kosztem klasy średniej

Sejm zajmuje się w piątek nowelizacją ustawy o podatku dochodowym. Projekt stanowi element programu Polski Ład.

Reformie podatkowej w kształcie proponowanym przez rząd konsekwentnie sprzeciwiają się politycy Konfederacji. Podczas konferencji prasowej Krzysztof Bosak, Artur Dziambor i Sławomir Mentzen przedstawili punkt widzenia formacji na najnowsze propozycje PiS w zakresie zmian w systemie fiskalnym.

Mentzen: Polski Ład to wielki zamach na klasę średnią

Sławomir Mentzen przypomniał, że wersja „Polskiego Ładu”, która trafia do Sejmu znacząco różni się od tej, zaprezentowanej w lipcu.

– Nie ma w tym momencie żadnych opracowań tego liczącego wraz z uzasadnieniem 686 stron dokumentu. […] Rządowe Centrum Legislacji odmówiło opiniowania tego projektu, ponieważ mieli na to zbyt mało czasu, a dokument jest zbyt skomplikowany. W związku z tym posłowie, którzy będą głosować za tą ustawą – musimy to powiedzieć dosadnie – będą głosować bezmyślnie, bo nie będą wiedzieli, nad czym głosują – ostrzegł ekonomista.

– Jestem przekonany, że posłowie, którzy popierają tę ustawę, są przekonani, że bogaci będą płacić więcej, a biedni będą płacić mniej. Jest to nieprawda. W tym projekcie roi się od luk, błędów, furtek, które najbogatsi będą wykorzystywać już od stycznia. Ten projekt efektywnie obniża opodatkowanie milionerów. Nie żebym miał coś przeciwko, ale jestem zdziwiony, że PiS forsuje takie rozwiązanie. Oni prawdopodobnie myślą, że osoby bogatsze będą płacić więcej, a biednie mniej. To też nie jest do końca prawda. Rzeczywiście osoby, które zarabiają w okolicy najniższej krajowej, zarobią troszeczkę mniej. Troszeczkę mniej zapłacą też emeryci, a dużo mniej zapłacą milionerzy. A kto na to wszystko się złoży? Klasa średnia – powiedział Mentzen.

"Zapłacą ci, którzy chcieli być niezależni od świadczeń socjalnych"

Polityk Konfederacji zauważył, że w momencie, w którym wielkie korporacje otrzymują rozmaite ulgi, polscy drobni przedsiębiorcy dostają 5 proc. podwyżki składki zdrowotnej. – Ponadto, ludzie na etacie, którzy w dzień pracują w firmie, a po godzinach albo w weekendy próbują na umowie zleceniu nieco sobie dorobić, będą musieli zapłacić dodatkowe składki ZUS, bo znika dla nich zbieg ubezpieczeń. Jeżeli ktoś odkładał wiele lat i kupił sobie mieszkanie, a teraz je wynajmuje, będzie płacić wyższy podatek, bo straci możliwość amortyzacji – mówił Mentzen.

– Na tą reformę składa się klasa średnia. Ludzie, którzy są ambitni, pracowici, oszczędni i chciało im się trochę więcej. Chcieli być niezależni od świadczeń socjalnych tego rządu. Oni sfinansują obniżki dla milionerów oraz dla emerytów – mówił Mentzen. Jak dodał, rząd odbierze w ten sposób pieniądze ludziom, którzy nie stanowią elektoratu PiS. – Polski Ład to wielki zamach na klasę średnią – stwierdził.

