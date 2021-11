"Inflacja szaleje". 2/3 Polaków zamierza kupować mniej

W październiku inflacja wyniosła 6,8 proc. i była o 1 proc. wyższa niż we wrześniu – podał w szybkim szacunku GUS. Inflacja konsumencka wyniosła 6,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2021 r., według szybkiego szacunku danych – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1 proc.

Zaciskanie pasa i polowanie na promocje

Są wyniki badania GfK "Corona Mood". Październikową edycję opisuje "Rzeczpospolita".

Dwie trzecie spośród szukających oszczędności w wydatkach na większe produkty czy usługi powstrzyma się od zakupu zbędnych rzeczy. Liczba wskazań rośnie wraz z wiekiem respondentów – w grupie 50+ zapowiada to już 78 proc. badanych.

Niemal połowa Polaków będzie bardziej wyczulona na promocje, a kolejne 37 proc. nastawi się na poszukiwanie zbliżonych produktów o niższych cenach, co oznacza kupowanie tańszych marek. Najrzadszą strategią będą zakupy produktów z drugiej ręki – deklaruje to co piąty ankietowany.

Wyzwanie dla producentów

– Promocje to podstawa od zawsze, a teraz, przy tak drożejących surowcach i rosnących kosztach produkcji z powodu energii i paliw, trudniej jest nie zauważać, iż ceny muszą rosnąć – przyznaje w rozmowie z "Rz" szef jednej z dużych firm handlowych.

Z kolei Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności zaznacza: – Wysoka inflacja może spowodować zmiany w koszykach zakupowych, niestety na gorsze. Konsumenci latami stopniowo przesuwali wydatki w stronę produktów o wyższej jakości, teraz ponownie głównym kryterium będzie cena. To nie jest dobre ani dla rolników, ani dla przetwórstwa. Może to również oznaczać dalszy wzrost sprzedaży marek własnych sieci handlowych oraz przyśpieszone kurczenie się handlu tradycyjnego.

