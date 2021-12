Hołownia przedstawił swój plan dla gospodarki

Lider Polski 2050 zaczął swoje wystąpienie od krytyki rządu, by następnie przejść do proponowanych przez jego ugrupowanie rozwiązań dla polskiej gospodarki. Polityk zapowiedział m.in. obniżenie podatków, zlikwidowanie tzw. "umów śmieciowych", czy wprowadzenie "zielonego weta".

Propozycje Hołowni dla gospodarki

Szymon Hołownia wskazał, że obecnie przedsiębiorcy muszą zmagać się ze zbyt szybkim tempem zmian w przepisach. Prawo często zaskakuje firmy, przez co nie zawsze są one odpowiednio przygotowane do spełnienia nowych wymogów prawnych. Polska 2050 proponuje, aby wszystkie ważne zmiany podatkowe były wprowadzane do końca czerwca roku poprzedzającego zmianę.

Ponadto, partia postuluje wprowadzenie odszkodowań dla obywateli, w przypadku przekroczenia przez urzędy terminów załatwienia spraw.

Zmiany mają również dotknąć systemu podatkowego.

– Dziś polski system podatkowy jest trudny do zrozumienia. Zamiast chaosu proponujemy jednolitą daninę, czyli uproszczenie poboru i rozliczeń podatkowych, redukcję baz podatkowych, progów, stawek i ulg dla różnych kontraktów pracy, za wyłączeniem działalności gospodarczej – powiedział Hołownia.

Polityk zapowiedział obniżenie stawki VAT do 20 i do 7 proc.

Rynek pracy, emerytury, media

Polska 2050 proponuje także zakaz zatrudniania na tzw. "śmieciówkach" w państwowych firmach i urzędach. Partia chce także wydać wojnę mobbingowi w pracy. Z kolei wszystkie osoby, które przejdą później na emeryturę otrzymają "utracone" 13. emerytury.

Hołownia chce także ustawowo zakazać Skarbowi Państwa posiadania udziałów w spółkach medialnych z wyłączeniem mediów publicznych.

Partia proponuje wprowadzenie także "zielonego weta", czyli zakazać wykorzystywania publicznych środków na projekty oddalające Polskę od neutralności klimatycznej.

