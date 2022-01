"Na śmierć i życie". Korea Północna ogłosiła swój priorytet na rok 2022

W miniony piątek Kim Dzong Un wygłosił przemowę na zakończenie narady partii rządzącej. Wystąpienie jednocześnie miało być podsumowaniem dziesięcioletniej władzy w kraju przywódcy. Dużo uwagi poświęcono sprawom gospodarczym.

Problemy gospodarcze

Korea Północna ma się zmagać z problemami dotyczącymi dostaw żywności. Sytuacja ekonomiczna w kraju to m.in. konsekwencje wywołane przez pandemię koronawirusa (Sars-CoV-2) oraz rygory z tym związane. Władze państwowe bowiem niemal w całości zablokowały wymiany i przejścia przez granice z Chinami i Federacją Rosyjską. To z kolei obniżyło handel z tymi krajami niemal do zera. Ponadto, w Koreę uderzyły klęski żywiołowe w 2020 roku, których skutki mają zagrażać w sposób szczególny rolnictwu.

Kim Dzong Un – jak podało BBC News World, powołując się na przekaz Koreańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej (KCNA) – stwierdził, iż w nowym roku "głównym zadaniem jest zwiększenie rozwoju i poprawa standardów życia ludzi". Ogólnie panującą sytuację w kraju w 2021 roku nazwał "trudną". Wyznaczył też, że państwo musi wykonać "ważne zadanie dokonania radykalnego postępu w rozwiązywaniu problemu żywności, odzieży i mieszkań dla ludzi".

– Praca w zakresie zapobiegania epidemii powinna mieć najwyższy priorytet w pracy państwa – oznajmił koreański przywódca.

Zdolności obronne

Jednocześnie Kim Dzong Un podkreślił, iż Pjongjang dalej powinien wzmacniał swoje zdolności obronne ze względu na "coraz bardziej niestabilną sytuację wojskową na Półwyspie Koreańskim". W związku z tym, rozkazał produkcję potężnych, nowoczesnych systemów uzbrojenia, by wzmocnić zdolności bojowe armii. Wezwał też do "absolutnej lojalności" kierownictwu partii. Apel miał dotyczyć w sposób szczególny właśnie wojskowych.

Kim Dzong Un przejął władzę w państwie w grudniu 2011 roku, po śmierci swojego ojca Kim Dzong Ila. Pod jego rządami Korea Północna m.in. znacznie rozwinęła swój arsenał jądrowy. Jednak gospodarka ma wręcz pogrążać się w zapaści.

Mimo tego wszystkiego, Kim określił rok 2021 jako "rok wielkiego zwycięstwa". Rozpoczynający się 2022 ma być zaś "wielką walką na śmierć i życie".

