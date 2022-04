Wojna na Ukrainie. UE wprowadza wyjątki od sankcji

Rada UE ogłosiła wprowadzenie wyjątków od dwóch reżimów sankcyjnych ("reżim integralności terytorialnej Ukrainy" i "reżim Doniecka i Ługańska") w celu – jak twierdzi – ułatwienia działań humanitarnych na Ukrainie.

"W szczególności organizacje i agencje działające jako humanitarni partnerzy UE, takie jak MKCK (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - red.) i wyspecjalizowane agencje ONZ, są zwolnione z zakazu udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wyznaczonym w ramach systemu integralności terytorialnej Ukrainy, gdy fundusze lub zasoby są potrzebne wyłącznie do celów humanitarnych na Ukrainie" – napisano w komunikacie Rady.

Zgodnie z dokumentem, którego fragmenty przytacza agencja Interfax-Ukraina, "niektóre jasno określone kategorie organizacji humanitarnych są zwolnione z ograniczeń eksportowych i związanego z nimi zakazu świadczenia usług w ramach reżimu donieckiego i ługańskiego, gdy jest to konieczne do celów wyłącznie humanitarnych na obszarach niekontrolowanych przez rząd Ukrainy".

Ponadto organizacje, które nie są objęte przyjętymi zwolnieniami, mogą zwrócić się do państw członkowskich UE o odstępstwo od zakazów, gdy jest to konieczne do prowadzenia działań humanitarnych na Ukrainie. Jak wyjaśnia Bruksela, celem wprowadzenia wyjątków od sankcji jest "zaspokojenie potrzeb humanitarnych ludności cywilnej na Ukrainie".

Unijne sankcje wciąż bez embarga na rosyjską ropę i gaz

W związku z inwazją na Ukrainę Unia Europejska nałożyła na Rosję pięć pakietów sankcji gospodarczych. Nie obejmują one jednak zakazu importu rosyjskiej ropy, gazu i węgla (embargo na węgiel ma wejść w życie za cztery miesiące). To właśnie ze sprzedaży surowców energetycznych Moskwa czerpie największe zyski, które przeznacza m.in. na zbrojenia.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

