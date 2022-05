Sankcje wobec Rosji. Niemcy po cichu szykują plan awaryjny

Według agencji, która powołuje się na trzy źródła zaznajomione z tą sprawą, plan awaryjny przygotowywany w Berlinie zakłada m.in. przejęcie kontroli nad kluczowymi firmami energetycznymi.

Odpowiednie zmiany prawne zostały przyjęte w kwietniu, a teraz urzędnicy dyskutują o tym, jak można wykorzystać je w praktyce, na przykład poprzez przejęcie kontroli nad rafinerią PCK w Schwedt, która należy do rosyjskiego koncernu Rosnieft – podaje Reuters.

Zakład w Schwedt odpowiada za większość niemieckiego importu rosyjskiej ropy i może być dotknięty embargiem naftowym Unii Europejskiej w ramach szóstego pakietu sankcji.

Wojna na Ukrainie. Niemcy nie spieszą się z pomocą

Od kilku miesięcy Niemcy są pod presją, by rozwiązać relacje biznesowe z Rosjanami, które według krytyków pomagają Władimirowi Putinowi finansować wojnę na Ukrainie. Inwazja trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Władze w Berlinie oświadczyły, że chcą ograniczyć import rosyjskiej energii, zastrzegając jednak, że jeśli chodzi o gaz, to będą w dużej mierze uzależnione od Moskwy do połowy 2024 r. Mimo to Niemcy boją się, że po tym jak poparły unijne embargo na węgiel i ropę, Rosja może odciąć im dopływ gazu, tak jak zrobiła to wobec Polski i Bułgarii.

Według Reutersa plan awaryjny przygotowywany przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki nie został jeszcze sfinalizowany. Cały czas trwa dyskusja, czy w razie zakręcenia kurka przez Putina i potrzeby racjonalizacji zużycia gazu nadać pierwszeństwo przemysłowi, czy gospodarstwom domowym.

Czytaj też:

Niemcy kupiły od Rosji najwięcej energii od początku wojny. Raport ujawnia kwotę