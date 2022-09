Hołownia: Dzisiejszy moment przypomina ten, kiedy tworzono UE

W Warszawie odbywa się kongres "Europa 2050", który organizuje Polska 2050. Poza działaczami z kraju, obecni na nim są także Stéphane Séjourné, lider grupy Renew Europe w Parlamencie Europejskim i francuskiej partii rządowej Renaissance, oraz europarlamentarzyści jak Róża Thun.

Debaty i spotkania

– Musimy unieważnić metodę Kaczyńskiego, który każe nam co chwila wybierać jak oszukujący klientów sprzedawca, co chwilę oferując fałszywe alternatywy. Mówi nam: albo będziesz miał patriotyzm, albo Unię Europejską, albo będziesz miał wolne sądy, albo 500 plus. To wszystko jest nieprawda. Możemy mieć i jedno, i drugie. My dzisiaj o tym bardzo precyzyjnie mówimy – stwierdził Hołownia w wywiadzie dla Onetu.

Lider Polski 2050 wyraził radość z powodu kongresu, na który ma się składać "mnóstwo" debat, wizyt studyjnych, rozmów, spotkań formalnych i nieformalnych. Uznał przy tym, że kluczem do sukcesu są ludzie. – Bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy współpracę z Renew – dodał.

Czas na odnowę Unii Europejskiej

– Dzisiejszy moment przypomina mi moment historyczny, gdy Robert Schuman i nie tylko, tworzyli Unię Europejską po potwornych wojnach światowych. My dzisiaj jesteśmy świadkiem potwornej wojny, którą wywołał Putin – uznał polityk.

Według Hołowni wnioski powinniśmy wyciągać takie, jakie wyciągał Schuman i ci, którzy z nim pracowali. Odpowiedzią ma być "współdziałanie, współpraca, budowanie siły dobra, które przemoże zło". Tak jak po drugiej wojnie światowej stworzono Unię Europejską, tak po wojnie, którą wywołał Putin, "powinniśmy odnowić Unię Europejską".

Wspólna armia i euro

Hołownia na pytanie o wspólną armię Unii Europejskiej odpowiedział twierdząco, ale z zastrzeżeniami. Rozpoczął od tego, że najpierw powinniśmy zrealizować projekty budowy wspólnego uzbrojenia i zakupów infrastrukturalnych. Potem mamy rozwijać współpracę wojskową. W końcu, "nawet jeśli powstaną europejskie siły zbrojne", nie mogą one według polityka zastąpić armii narodowych.

W sprawie euro lider Polski 2050 był dużo bardziej stanowczy. – To nie ja opowiedziałem się za wprowadzeniem euro w Polsce – zrobili to Polacy w referendum akcesyjnym. To jest element naszej obecności w Unii Europejskiej. Pytanie jest nie "czy", ale kiedy i jak? My na to pytanie odpowiadamy, zwłaszcza w tym kryzysie, w jakim jesteśmy: jak najszybciej będzie to możliwe – stwierdził.

