Nord Stream. Sejsmolog: Nie ma wątpliwości, że były to eksplozje

– Nie ma wątpliwości, że były to eksplozje – powiedział sejsmolog, wykładowca w szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmicznej SNSN Bjorn Lund, cytowany przez agencję informacyjną Reuters.

Przecieki na Nord Stream 1 i Nord Stream 2 są badane jako prawdopodobny sabotaż.

Kolejna awaria

We wtorek Reuters poinformowała, powołując się na urząd Szwedzkiej Administracji Morskiej, o dwóch wyciekach gazu z gazociągu Nord Stream 1. – Są dwa przecieki na Nord Stream 1 – jeden w szwedzkiej strefie ekonomicznej i jeden w duńskiej strefie ekonomicznej. Są one bardzo blisko siebie – powiedział agencji rzecznik prasowy Szwedzkiej Administracji Morskiej. Na razie oficjalnie nie wiadomo, co spowodowało awarię, jednak szwedzki urząd ostrzega samoloty oraz statki przed możliwym niebezpieczeństwem. Wyciek jest zlokalizowany na wodach terytorialnych Danii i Szwecji. Uszkodzenie NS1 nastąpiło dzień po tym, jak duńskie służby przekazały wiadomość o nagłym spadku ciśnienia w drugiej nitce Gazociągu Północnego. W nocy z niedzieli na poniedziałek ciśnienie w gazociągu Nord Stream 2 spadło ze 105 do 7 barów – podała agencja Reuters za rzecznikiem prasowym operatora NS2, czyli szwajcarską spółką Nord Stream 2 AG. Jak dotąd nie udało się ustalić przyczyny spadku ciśnienia w gazociągu. Spekuluje się, że mogło dojść do wycieku.

Przypomnijmy, że budowa Nord Stream 2 zakończyła się we wrześniu 2021 roku, ale niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia na uruchomienie gazociągu z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. NS2 miał transportować gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Ukrainy. Wielu ekspertów zauważa, że taka koincydencja każe zadawać pytanie o to, czy awarie nie są powodowane celowo.

