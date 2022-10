Do 2 tys. zł za tonę węgla. Premier: Zaproponujemy dopłatę dla samorządów

Rząd ma przedstawić w czwartek szczegóły zamrożenia cen energii elektrycznej do pewnego limitu dla odbiorców wrażliwych oraz dla samorządów, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

– W zakresie energii elektrycznej mam super ważną wiadomość dla wszystkich […] samorządów i dla wszystkich podmiotów wrażliwych […]. Dzisiaj zaprezentujemy szczegóły zamrożenia do pewnego poziomu wzrostu cen energii elektrycznej, tak żeby to nie były przyrosty 200, 300, 400 czy nawet 1 tys. procent, jakie były proponowane przez firmy energetyczne – powiedział premier Morawiecki na spotkaniu z samorządowcami.

Rząd dopłaci samorządom do węgla

– Proponujemy również w ramach tej ustawy dopłatę, która będzie powodowała […] iż cena [tony węgla] ma oscylować wokół 2 tys. zł. Chcemy, żeby ona była nie wyższa niż 2 tys. zł. I do tego będą sprowadzać się te działania. Jeżeli importowany węgiel będzie kosztował 2,3-2,5 tys. zł – mówię już o cenach brutto – dopłacimy tę różnicę samorządom, aby wystarczyło na transport do miejsca, które samorząd wybierze na miejsce tej lokalnej gminnej dystrybucji lub wielogminnej – poinformował szef rządu.

Podkreślił, że istotne jest dołożenie starań, by węgiel nie utknął w "wąskich gardłach dystrybucji".

Import węgla do kraju

– Import węgla do celów energetycznych wyniósł 5,76 mln ton w okresie od stycznia do lipca br. – poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Potwierdził, że do końca roku do Polski ma trafić jeszcze 7 mln ton węgla. Łączna ilość węgla sprowadzonego do końca sezonu grzewczego ma wynieść 17 mln ton.

– Oznacza to, że mimo embarga, nałożonego na węgiel z Rosji, ilość węgla, która wjechała do Polski jest praktycznie taka sama, jak w zeszłym roku, głównie dzięki spółkom Skarbu Państwa – wskazał.

