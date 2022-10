Media: URE odrzuci wnioski spółek o podwyżki cen prądu

"W ciągu najbliższych dni, możliwe, że już w pierwszym tygodniu listopada, zapadnie decyzja związana z trzema wnioskami taryfowymi o podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych jeszcze na ten rok. Urząd Regulacji Energetyki (URE) nie zgodzi się na podwyżki cen prądu jeszcze w tym roku i wnioski trzech spółek odrzuci" – podaje nieoficjalnie "Rzeczpospolita".

Tauron Sprzedaż, Energa Obrót i Enea złożyły na początku lipca do prezesa URE wnioski o zmianę obowiązującej obecnie taryfy na sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych. Spółki chciały jeszcze w tym roku podnieść ceny w taryfie, która została zatwierdzona w grudniu zeszłego roku. Teraz URE bada, czy ich treść jest uzasadniona względem kosztów ich działalności, kosztów pozyskania energii. "Dotychczas decyzji prezesa URE jeszcze nie było, co wynikało z faktu, że rząd rozpoczął poprzez trzy ustawy i kilka rozporządzeń, proces mrożenia cen energii na przyszły rok. To wpływało na przełożenie decyzji prezesa URE" – czytamy.

Ustawa wpłynie na decyzję prezesa URE?

Zgodnie z założeniami ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu na przyszły rok, dla zużycia do 2 lub do 3 MWh (w zależności od wielkości gospodarstwa domowego) w skali roku, cena na 2023 r. będzie na takim samym poziomie, jak w 2022 r.

Prezes URE nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Czekał na uregulowanie kwestii legislacyjnych. "Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że decyzja ws. tych taryf ma zapaść w ciągu najbliższych dni, na początku listopada. To prezes URE wykona ruch i odrzuci wnioski trzech firm" – wskazuje "Rz".

– Zwyczajowo wnioski śródroczne są odrzucane przez Prezesa URE zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy rząd wprowadza szeroką interwencję oraz rekompensaty dla spółek obrotu – mówi informator gazety.

