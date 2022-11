Polaków zapytano o emerytury. Zaskakujące wyniki sondażu

Ponad połowa badanych (56 proc.) deklaruje, że w ogóle nie odkłada pieniędzy na emeryturę (poza ZUS), z czego większość – 39,9 proc. – nie odkłada i w ogóle o tym nie myśli, a 16,7 proc. nie odkłada, choć bardzo by chciało, wynika z badania "Oszczędzanie i oszczędzanie na emeryturę".

Najwięcej osób oszczędza na emeryturę w ramach konta oszczędnościowego – 24,4 proc. osób. W dalszej kolejności 15,3 proc. odkłada pieniądze "do skarpety". W ramach produktów długoterminowego oszczędzania (PPK, IKZE, IKE, PPE) oszczędza 4,3 proc. osób, a inwestując samodzielnie 4,2 proc. osób, podano także.

"Zastanawiające są deklaracje dotyczące korzystania z produktów długoterminowego oszczędzania. Nie wchodząc w szczegóły analityczne, można założyć, że część uczestników takich programów takich, jak PPK czy PPE może nie mieć świadomości własnej partycypacji lub mieć problem z rozumieniem terminów związanych z produktami oszczędnościowymi. Edukacja dotycząca finansów osobistych, zwłaszcza w zakresie potrzeby i sposobów oszczędzania na emeryturę, robi się w Polsce z dnia na dzień coraz bardziej paląca" – powiedziała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

Mężczyźni częściej niż kobiety oszczędzają na emeryturę, odkładając pieniądze na konto oszczędnościowe (27,5 proc. vs. 21,6 proc.), w ramach produktów długoterminowego oszczędzania (5,4 proc. vs. 3,3 proc.) oraz w ramach inwestycji samodzielnych (4,7 proc. vs. 3,8 proc.). Kobiety nieco częściej niż mężczyźni deklarują, że nie oszczędzają na emeryturę i w ogóle się tym nie martwią (41,3 proc. dla kobiet vs. 37,1 proc. dla mężczyzn), podkreślono.

W ramach produktów długoterminowego oszczędzania i samodzielnych inwestycji widać wyraźną różnicę pomiędzy czterdziesto- i pięćdziesięciolatkami a pozostałymi grupami wiekowymi, osoby w tym wieku robią to wyraźnie częściej. Na konto oszczędnościowe odkładają pieniądze najczęściej trzydziesto- i czterdziestolatkowie, a "do skarpety" odkładają pieniądze najczęściej osoby po 60. roku życia.

"Im starsze osoby, tym zmniejsza się liczba osób, które nie odkładają i w ogóle się tym nie martwią, z wyjątkiem osób po 60. roku życia. Wraz ze wzrostem wykształcenia wzrasta liczba osób, które odkładają pieniądze na emeryturę w ramach produktów długoterminowego oszczędzania, inwestują samodzielnie lub odkładają pieniądze na konto oszczędnościowe. Im wyższe wykształcenie, tym maleje również liczba osób, które nie oszczędzają na emeryturę w ogóle i się tym nie martwią. W ramach produktów długoterminowego oszczędzania znacząco częściej na emeryturę oszczędzają osoby z gospodarstw domowych, w których są 4 osoby (12,2 proc.) niż np. osoby z jednoosobowych gospodarstw domowych (1,4 proc.) lub dwu-, trzyosobowych gospodarstw (średnio 4,3 proc.)" – zakończono.

Badanie "Oszczędzanie i oszczędzanie na emeryturę" zostało przeprowadzone przez IPSOS na zlecenie IGTE w dniach od 7 do 11 kwietnia 2022 roku metodą CAPI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia.

