W Pekinie przetestują taksówki bez kierowcy

Chodzi o Baidu i Pony.ai. Przedsiębiorstwa zapowiedziały, że rozpoczną testy 10 pojazdów bez kierowcy. Testy odbędą się w parku technologicznym w stolicy. Decyzja stanowi krok w kierunku rozwoju komercyjnych usług robotaxi w Państwie Środka bez obecności człowieka w pojeździe.

W Pekinie testują taksówki bez kierowcy

Jak informuje amerykańska agencja Reuters, Baidu, generuje większość swoich przychodów z wyszukiwarki internetowej. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat firma ewoluowała w kierunku technologiach pojazdów autonomicznych, w celu dywersyfikacji dochodów.

Apollo Go w Wuhan

W 2022 roku zaczęła pobierać opłaty za swoją usługę robotaxi Apollo Go. Szacuje, że za usługi robotaxi klienci zapłacą około połowę mniej niż jazda samochodem z kierowcą. Firma zadeklarowała, że w jeszcze tym roku wprowadzi kolejne 200 robotaxis do swojej sieci w Chinach.

Kierownictwo Baidu przypomniało, że usługa Apollo Go działa już w Wuhan i Chongqing. Do końca trzeciego kwartału ubiegłego roku zrealizowała w sumie 1,4 mln przejazdów bez kierowcy.

Autonomiczne pojazdy poza Chinami

Z kolei konkurencyjna Pony.ai prowadzi działalność w Państwie Środka, ale także w Stanach Zjednoczonych. Firma Testuje autonomiczne systemy napędowe w Kantonie, gdzie obsługuje usługi taksówkarskie. W USA natomiast auta są przez nią testowane na terenie Arizony i Kalifornii, jednak dla ostrożności, jeszcze z udziałem kierowców.

Podczas, gdy chińskie firmy dążą do wprowadzenia tzw. autonomicznych samochodów bez kierowców bezpieczeństwa, producenci autonomicznych pojazdów spoza Chin (m.in. Tesla, Cruise, General Motors, Ford czy Volkswagen) wycofały się z „ambitnego” harmonogramu ich wdrażania do użytku, co planowały kilka lat temu. Wynika to z wadliwości aut oraz zaostrzone kontroli amerykańskich organów regulacyjnych w tym zakresie.

