Media: Rosja wykorzystuje Afrykę do obchodzenia sankcji

Jak donosi "The Wall Street Journal", analitycy podejrzewają, że część rosyjskiej ropy, pomimo zachodnich sankcji, jest eksportowana z powrotem do Europy.

Afryka pomaga Rosji

Według artykułu, import rosyjskiego oleju napędowego do Maroka wzrósł w styczniu do 2 mln baryłek, wobec 600 tys. baryłek w całym 2021 roku. W lutym do kraju ma przybyć co najmniej 1,2 mln baryłek.

Algieria i Egipt również odnotowują wzrost importu z Rosji. Tunezja, która w 2021 roku prawie nie importowała rosyjskich produktów naftowych, w ostatnich miesiącach przyjmowała rosyjskie dostawy oleju napędowego, benzyny i ciężkiej benzyny, które są zwykle używane do produkcji chemikaliów i tworzyw sztucznych. W styczniu kraj zaimportował 2,8 miliona baryłek rosyjskich produktów naftowych, a w tym miesiącu zaimportuje kolejne 3,1 miliona baryłek.

Według artykułu, wzrost importu do Tunezji i Maroka zbiega się ze wzrostem ich własnego eksportu produktów ropopochodnych, co budzi obawy, że rosyjskie ładunki są mieszane z innymi produktami naftowymi i ponownie eksportowane.

Maroko wysłało w zeszłym miesiącu 280 000 baryłek na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie i kolejne 270 000 baryłek do Turcji, co zbiegło się w czasie ze zwiększonym importem rosyjskiego oleju napędowego do Maroka.

Zachodnie sankcje

Pod koniec maja 2022 r. unijni przywódcy zgodzili się na wprowadzenie zakazu eksportu rosyjskiej ropy. 5 grudnia 2022 roku weszły w życie unijne sankcje naftowe wobec Rosji.

Cena maksymalna oznacza, że od 5 grudnia 27 krajów Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Australia świadczą usługi związane z rosyjską ropą przewożoną tankowcami tylko wtedy, gdy zostanie ona zakupiona po cenie maksymalnej lub niższej. Zabrania się transportu i ubezpieczania surowców droższych niż 60 dolarów za baryłkę. Dotyczy to wyłącznie transportu drogą morską, zakaz nie dotyczy ropy rurociągowej.

Od 5 lutego 2023 r. obowiązuje zakaz zakupu rosyjskich produktów naftowych.

