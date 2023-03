Premier: Deficyt budżetowy za 2022 r. o ponad połowę mniejszy niż zakładano

– 3 lata temu w świat uderzyła pandemia koronawirusa, ale niedawno świat został zdestabilizowany rosyjską agresją na Ukrainę – te dwa wydarzenia były wstrząsami, jakich wcześniej nie doświadczyliśmy w czasach IIIRP. Staliśmy przed widmem ogromnego bezrobocia. Po 3 latach możemy powiedzieć, że obroniliśmy rynek pracy. Nasz wzrost gospodarczy – ostatni kwartał przed pandemią do IV kw. 2022 r. jest jednym z najwyższych w UE – wskazał szef rządu w czasie konferencji pt. "Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach". Polityk podsumował stan polskiej gospodarki.

Mateusz Morawiecki poinformował, że deficyt za rok 2022 jest znacznie niższy niż zakładano. – Wchodzimy w kolejny okres z dobrymi perspektywami wzrostu gospodarczego. Deficyt budżetowy miał wynieść ok. 30 mld zł. Tymczasem za rok 2022 to 12,4 mld zł – znacząco lepszy niż przewidywali ekonomiści – powiedział.

Dodał, że deficyt sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniósł około 3 proc. PKB. To poziom, który mieści się w normie określanej w UE. Premier poinformował też, że nasz dług publiczny (w relacji do PKB) jest niższy niż unijna średnia.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Mateusz Morawiecki poruszył też temat systemu podatkowego. Jako duży sukces rządu Zjednoczonej Prawicy wskazał jego uszczelnienie, co przekłada się na znacząco większe wpływu do budżetu. – Za czasów naszych poprzedników luka w podatku VAT i CIT były jak wielkie czarne dziury, które wysysały pieniądze z finansów publicznych i zabierały je Polakom. 163,2 mld zł – o tyle rośnie podatek VAT w czasach naszych rządów. W innym obszarze naprawa finansów publicznych stała się bardziej widoczna – podatek CIT od wielkich korporacji. 700 mln zł – o tyle wzrosła wartość podatku od wszystkich firm w czasach naszych poprzedników. To 2,3 proc. – w granicach błędu statystycznego – wyjaśnił premier.

– Wprowadziliśmy procedury, które poprawiły ściągalność podatków, w szczególności jeśli chodzi o duże firmy – podjęliśmy walkę z rajami podatkowymi. Kiedy wszyscy płacą uczciwie podatki, wtedy można je obniżać. Taka jest zasada zdrowego systemu podatkowego – zaznaczył szef rządu.

Morawiecki podkreśla, że choć czasy są trudniejsze niż kiedykolwiek, to polityka rządu zdała test. – Zarządzanie finansami publicznymi to podstawa silnego państwa, dostatniego społeczeństwa i wzmocnione szanse na dobrą przyszłość dla naszej ojczyzny – powiedział premier.

