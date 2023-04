Rolnicy zablokują przejście graniczne z Ukrainą. Znamy szczegóły

W środę, 12 kwietnia o godz. 10:00 rozpocznie się blokada polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Rolnicy z Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji chcą protestować w ten sposób przez trzy dni – poinformował portal wyborcza.biz.

Sprawa ukraińskiego zboża

Powodem protestu rolniczego jest sytuacja z ukraińskim zbożem. Przypomnijmy, że od 1 czerwca 2022 roku rolnicy z ogarniętej wojną Ukrainy mogą bez ograniczeń taryfowych i pozataryfowych wwozić zboże do krajów członkowskich Unii Europejskiej w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. Zboże miało przejeżdżać przez terytorium Polski do innych państw, a w praktyce większość zostaje w naszym kraju. Rodzi to narastające problemy polskich producentów. Rolnicy zapewniają, że popierają pomaganie Ukrainie, ale w zaistniałej sytuacji musieli zdecydować się na rozpoczęcie protestów.

Na początku lutego tego roku w Dorohusku zablokowano dojazd do przejścia granicznego. Przepuszczane były wówczas wyłącznie ciężarówki z żywnością, żywymi zwierzętami i transporty humanitarne. Korek przed przejściem granicznym miał do 10 kilometrów.

Sztab kryzysowy

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powołał sztab kryzysowy w sprawie ukraińskiego zboża w Polsce. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus spotkał się przedstawicielami organizacji rolnych z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Spotkanie miało związek z protestami przeciwko sprowadzaniu zboża z terytorium Ukrainy.

– Potrzebne są nowe regulacje Unii Europejskiej, które sprawią, że obciążenia rolników związane z pomocą Ukrainie w obliczu wojny zostaną rozłożone równomiernie na wszystkie państwa członkowskie – powiedział po spotkaniu minister Telus. – Tylko działając wspólnie, mamy szansę na skuteczność – zauważył.

