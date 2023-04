Ziobro powołał zespół śledczy do spraw zboża z Ukrainy

– Poleciłem powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem będzie zbadać proceder nielegalnego wwozu do Polski zboża i innych produktów z Ukrainy oraz związanego z tym procederu oszustw, fałszowania dokumentów i innych przestępstw, które mogą mieć miejsce, ze szkodą dla bezpieczeństwa żywieniowego Polski, polskich producentów, rolników i konsumentów – powiedział Ziobro podczas briefingu prasowego.

Ziobro: Polska suwerenność żywnościowa narażona na szwank

Ocenił, że obserwowane zjawisko nielegalnego importu naraża na szwank polską suwerenność w obszarze żywnościowym. – Mamy obowiązek dbać o polskich wytwórców żywności i konsumentów i bezpieczeństwo strategiczne – podkreślił.

Wspomniał przy tym o toczącym się już od lutego śledztwie Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Postępowanie dotyczy sprowadzania do Polski zboża technicznego z Ukrainy, które następnie w sposób fałszywy było przedstawiane jako zboże mające inną kategorię i wartość.

– Uznałem, że konieczne jest powołanie dużego zespołu śledczego, który współpracowałby z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną i służbami celno-skarbowymi – poinformował Ziobro, odnosząc się do charakteru działań nieuczciwych podmiotów. Zaapelował przy tym do służb weterynaryjnych i sanitarnych o zgłaszanie do prokuratury wszelkich przypadków nadużyć w tym obszarze.

Kto zbada zboże z Ukrainy? "Sześciu doświadczonych prokuratorów"

Decyzją prokuratora generalnego zespół śledczy ds. ukraińskiego zboża powołany został w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, a zadanie kierowania nim powierzono szefowi tej jednostki. Nadzór nad pracą zespołu sprawować będzie Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Michał Ostrowski dodał, że w ramach zespołu pracować będzie sześciu doświadczonych prokuratorów. Dodał, że analizowane w ramach zespołu zachowania mogą dotyczyć oszustw na szkodę producentów i Skarbu Państwa, narażania na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także przestępstw skarbowych. Czyny takie zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Ostrowski podkreślił, że do prokuratury wpływają zawiadomienia o przestępstwach związanych z importem zbóż. Wymienił tu zawiadomienie rolniczej "Solidarności" oraz marszałka województwa świętokrzyskiego. Opisane w zawiadomieniach przypadki będą dalej analizowane w zespole śledczym rzeszowskiej prokuratury.

