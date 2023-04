Koszt dodatkowego zwrotu akcyzy od oleju napędowego w tym roku to 561,6 mln zł

Informację tę podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjętym przez rząd w ubiegły piątek.

"W 2023 r. na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra oleju napędowego rząd przeznaczy 561,6 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Pakiet pomocowy dla rolników

W 2023 r. do ilości oleju zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego.

Dodatkowa pomoc będzie wypłacana na wniosek producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Marszałek Witek zapowiada dodatkowe posiedzenie Sejmu. "To bardzo ważne"

W niedzielę marszałek Sejmu przyleciała do Pragi, aby wziąć udział w spotkaniu kobiet przewodniczących parlamentów UE. Podczas briefingu prasowego była pytana przez dziennikarzy, czy w nadchodzącym tygodniu będzie zwołane posiedzenie Sejmu, aby posłowie zajęli się projektami ustaw, które mają pomóc rolnikom.

– Nie, w tym tygodniu na pewno nie, dlatego że we wtorek – z tego, co wiem – będzie posiedzenie rządu i na tym rządzie będą przyjmowane ważne ustawy – wyjaśniła.

Witek dodała, że do Sejmu wpłynął jeden projekt ustawy, dotyczący zwrotu podatku akcyzowego. – Ale ja czekam na te pozostałe, tak, żeby to był komplet. To będą pewnie krótkie ustawy, ale bardzo ważne dla rolników, dlatego chcę ten Sejm zwołać, ale 9 maja – oświadczyła.

