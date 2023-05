Projekt 800 plus gotowy. Rząd zapowiada konsultacje społeczne

– Tak jak pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, rozpoczną się konsultacje na początku czerwca. Projekt jest przygotowany, czeka na wpisanie do [wykazu] prac rządu – powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej.

– Planujemy, że w czerwcu projekt będzie przyjęty przez Radę Ministrów i kolej na prace legislacyjne, Sejm, Senat. Zapewniam, […] że w tej kadencji ten projekt zostanie przyjęty - dodała.

Z ubiegłotygodniowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego Polskiego Radia wynikało, że zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość ustawa o podwyższeniu świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus do 800 zł z 500 zł na dziecko ma zostać przyjęta przez Sejm w obecnej kadencji.

Wyborcza obietnica

Waloryzację sztandarowego programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według premiera Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus. Opozycja twierdzi bowiem, że zaproponowana waloryzacja jedynie rekompensuje inflację.

– 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki podczas jednej z konferencji prasowych.

Co ciekawe, Polacy w większości uważają, że podniesienie kwoty świadczenia Rodzina 500 plus do kwoty 800 złotych podwyższy wskaźnik inflacji - takie wnioski płyną z niedawnego badania przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie Radia Zet.

O proinflacyjnym efekcie waloryzacji świadczenia jest przekonanych ponad 60 proc. respondentów.

