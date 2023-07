Największy problem młodych Polaków? Badania nie pozostawiają wątpliwości

Młodzi dorośli przeciętnie wskazują wiek 34 lat jako moment, w którym powinno się zacząć odkładać pieniądze na emeryturę, przy czym zdaniem 38 proc. badanych należałoby rozpocząć oszczędzanie przed 25. rokiem życia, przesunięcie granicy o 5 lat podnosi odsetek twierdzących odpowiedzi do 57 proc., kolejne 14 proc. badanych pozwoliłby sobie poczekać z oszczędzaniem do 40. roku życia, a 11 proc. uważa, że oszczędzanie ma sens dopiero po ukończeniu 60 lat, podano.

"Jednocześnie młodzi ludzie wydają się świadomi wyzwań finansowych, które na nich czekają jeszcze przed przejściem na emeryturę. Właśnie te bliższe wyzwania finansowe stają się bardziej palącym problemem, nierzadko ograniczającym istotnie możliwości oszczędzania na inne cele. Największym wyzwaniem wydaje się kupno mieszkania, które 41 proc. młodych ludzi jawi się jako coś zupełnie lub prawie niemożliwego. Ponadto cele takie jak zabezpieczenie własnej edukacji, edukacja swoich dzieci, zabezpieczenie finansowe 'na czarną godzinę' czy kupno samochodu także nie wydają się łatwym zadaniem dla około 80 proc. młodych Polaków. W efekcie 27 proc. młodych dorosłych uznaje, że zabezpieczenie finansowe na czas emerytury jest dla niech zupełnie lub prawie nieosiągalne, a kolejne 36 proc. uważa, że jest to trudny cel, ale możliwy do osiągnięcia" – czytamy w komunikacie.

Młodzi wobec emerytury

Wśród badanych młodych dorosłych w wieku do 30 lat 31 proc. odkłada środki na emeryturę. Kolejne 10 proc. badanych nie jest pewne, czy odkłada na emeryturę, czy też nie.

"Spośród tych, którzy dziś nie odkładają na swoją przyszłość, 68 proc. planuje zacząć odkładać pieniądze w przyszłości, ale pozostałe 32 proc. nie zamierza zabezpieczać się finansowo na emeryturę. Patrząc na te liczby z innej perspektywy, wyniki wskazują, że co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna nie zamierzają ani dziś, ani później zabezpieczyć swojej finansowej przyszłości. To może stanowić poważny problem społeczny nie tylko na poziomie gospodarstw domowych, ale również na makropoziomie" – skomentowała autorka badania Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego, cytowana w materiale.

Zainteresowanie PPK

Większość młodych dorosłych nie odkłada środków w emerytalnych instrumentach finansowych. Największym zainteresowaniem cieszy się PPK, w którym świadomie gromadzi środki co piąty badany. Kolejne niemal 15 proc. młodych ludzi nie wie, czy gromadzi środki w PPK, czy też nie. Biorąc pod uwagę automatyczny zapis do PPK można się spodziewać, że przynajmniej część spośród tych osób odkłada środki w PPK, tylko nieświadomie. Prawdopodobnie również część osób, które deklarują pozostawanie poza PPK, nie wie, że jeśli nie wystąpili z programu, to w nim są. Świadome zainteresowanie pozostałymi instrumentami finansowymi waha się między 9 proc. a 12 proc., przy najniższym odsetku użytkowników w przypadku IKZE i najwyższym w przypadku IKE.

Najczęściej wskazywanym powodem odkładania środków w IKE/IKZE jest przekonanie, że trzeba zabezpieczać się finansowo na emeryturę na wszelkie możliwe sposoby, co wskazuje 44 proc. młodych dorosłych. W kontekście odkładania środków w PPK najczęściej wskazywanym powodem pozostania w programie jest przekonanie o jego opłacalności, co zaznacza niemal połowa młodych uczestników PPK, podkreślono.

"Badanie świadomości emerytalnej i postaw wobec systemu emerytalnego Polaków do 30 roku życia" na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych przeprowadziła dr Katarzyna Sekścińska na Ogólnopolskim Panelu badawczym Ariadna. Badanie zrealizowano w terminie: 25 kwietnia 2023 – 8 maja 2023 r., w metodologii CAWI na próbie 1 108 dorosłych Polaków w wieku 18-30 lat (średnia 26 lat), próba reprezentatywna ogólnopolska.

