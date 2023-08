Czekają nas bankructwa przewoźników? Trudna sytuacja branży transportowej

Pierwsze półroczne 2023 r. przyniosło gorszą koniunkturę, tak w porównaniu z poprzednim rokiem, jak i w odniesieniu do 2019 r.

Spadek koniunktury

– W porównaniu z ubiegłym rokiem popyt na usługi transportowe jest wyraźnie niższy, w niektórych przypadkach nawet o 15–20 proc. – szacuje Marcin Haładuda, dyrektor sprzedaży giełdy transportowej Trans.eu. Ekspert nie przewiduje poprawy sytuacji w najbliższym okresie. W najlepszym wypadku ustabilizuje się ona na obecnym poziomie, w najgorszym – notować będziemy dalsze spadki.

Według wyliczeń giełdy ładunków Timocon, w II kwartale 2023 r. w całej Europie na rynku spot było dostępnych średnio o 46,3 proc. mniej ofert frachtów niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W Niemczech średni spadek liczby ofert wyniósł 59 proc.

Pakiet mobilności

W radzeniu sobie ze spowolnieniem przedsiębiorcom nie sprzyja środowisko prawne. Skutkiem wprowadzenia unijnego pakietu mobilności jest dramatyczny spadek wydajności pracowników: kierowców, dyspozytorów, spedytorów, czy planistów.

– Ciężarówki muszą zjeżdżać do bazy co osiem tygodni, a czasem robią to częściej, ponieważ firmy (kierowcy) nie korzystają z aut osobowych lub autobusów do przewozu obsady – wskazuje Grzegorz Woelke z Logistico. Firmy obsługują nierentowne kierunki i brakuje im sprzedaży zagranicznej.

– Przykładem jest Francja, która w imporcie ma dobre stawki, ale nie można tam znaleźć ładunku wyjazdowego. W rezultacie w ostatnich trzech latach miesięczne przebiegi na ciężarówkę zmalały z 11,5–12 do 10–10,5 tys. km – wylicza ekspert.

Bankructwa

Trudna sytuacja przekłada się na zwiększoną liczbę ogłaszanych upadłości. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w pierwszej połowie b.r. upadłość ogłosiło 208 firm, w tym siedem z branży transportu drogowego towarów – tyle samo co w całym 2022 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. przeprowadzono 2367 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdy w całym 2022 r. było ich 2730, a w 2019 r. – 1051. Rok 2023 może się zakończyć stratami dla wielu firm.

