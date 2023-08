Inflacja w dół. NBP podał najnowsze dane

Konsensus rynkowy wyniósł 10,7 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lipcu br. 9,6 proc. w ujęciu rocznym wobec 10,3 proc. w czerwcu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 13,7 proc. w lipcu wobec 14,4 proc. w czerwcu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 12 proc. w lipcu wobec 12,8 proc. w czerwcu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 10,8 proc. r/r w lipcu 2023 r., wobec 11,5 proc. r/r w czerwcu.

Wkrótce jednocyfrowa inflacja?

Inflacja na poziomie 10,6 oznacza, że ceny wciąż rosną w tempie czterokrotnie wyższym niż cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. (z dopuszczalnym odchyleniem w górę lub w dół o 1 pkt proc.).

Według lipcowej projekcji NBP, podwyższona inflacja będzie nam towarzyszyć przez co najmniej dwa lata. W tym roku średnioroczny wskaźnik tempa wzrostu cen wyniesie 11,9 proc., w 2024 r. ma wyhamować do 5,2 proc., natomiast w 2025 r. zejść 3,6 proc. – pokazują analizy.

To najniższy odczyt inflacji od marca 2022 r. Eksperci sądzą, że w sierpniu czeka nas jednocyfrowa inflacja.

Podane dane potwierdziły wcześniejsze szacunki. Oznacza to, że trend spadku inflacji konsumenckiej się utrzymuje. Pozwala to spodziewać się, że niedługo inflacja spadnie do poziomu poniżej 10 proc.

Wśród ekonomistów nie ma zgody, czy inflacja spadnie poniżej 10 proc. w sierpniu, czy we wrześniu. Czynnikiem ryzyka są ceny surowców w tym ropy naftowej. Spadek inflacji może mieć przełożenie na politykę Rady Polityki Pieniężnej. Podczas lipcowego wystąpienia jej prezes wskazał, że spadek inflacji poniżej 10 proc. jest jednym z warunków dla obniżki stóp proc. O możliwości obniżenia stóp procentowych mówił także minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

