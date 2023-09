Inflacja. Z powodu wzrostu cen 41 proc. Polaków oszczędza mniej

Tak wynika z raportu ING "Zdrowie finansowe Polaków".

"Z powodu rosnących cen aż 41 proc. Polaków potwierdza, że oszczędza obecnie mniej, a 13 proc. oszczędza z tego powodu więcej, by przygotować się na jeszcze większe podwyżki w przyszłości. Rosnące ceny nie tylko wpływają na odkładanie pieniędzy przez Polaków, ale przede wszystkim na ich bieżące wydatki. Według badania większość Polaków obecnie wydaje dużo większą część swoich dochodów na żywność i artykuły spożywcze oraz energię niż jeszcze pięć lat temu. W opinii ankietowanych trend ten utrzyma się również za 5 lat. Dodatkowo w przyszłości (za 5 lat) 52 proc. Polaków spodziewa się wyższych stawek podatkowych, 49 proc. wyższych oprocentowań kredytów gotówkowych i hipotecznych, a jedynie 33 proc. przypuszcza, że wzrosną również oprocentowania produktów oszczędnościowych" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Zapytani o to, kiedy według nich inflacja zasadnicza w Polsce wróci do poziomu, który można uznać za stabilność cen, 27 proc. wskazuje, że nastąpi to w okresie od roku do mniej niż 3 lat.

Trend zmniejszania wydatków

"To, jak niekorzystne działanie na nasze finanse i całą gospodarkę ma wysoka inflacja pokazują ostatnie dane z całej gospodarki. Przez wiele lat motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja a więc wydatki rodzin. Niestety wysoka inflacja spowodowała, że od trzech kwartałów Polacy zmniejszą swoje wydatki. To zdarza się niezwykle rzadko, w ostatnich niemal dwóch dekadach, a więc od wejścia do UE w połowie 2004 roku, wydatki rodzin zanotowały spadek tylko w jednym cyklu gospodarczym, na przełomie 2012-2013 roku" – skomentował główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, cytowany w komunikacie.

Aby utrzymać lub poprawić swoją sytuację materialną, sześciu na dziesięciu Polaków deklaruje, że świadomie wydaje pieniądze i robi zakupy. Ponadto prawie połowa śledzi i regularnie analizuje swoje dochody i wydatki (46 proc.). Z kolei 42 proc. ankietowanych planuje miesięczny budżet, a 37 proc. kontroluje i/lub zmniejsza poziomu zadłużenia.

"Regularne oszczędzanie deklaruje 35 proc. Polaków, 34 proc. robi to tylko czasami. Tylko jedna czwarta Polaków poszukuje informacji finansowych na stronie czy w aplikacji swojego banku, 11 proc. nie robi tego nigdy, a 24 proc. rzadko. Aż 63 proc. ankietowanych nigdy lub rzadko rozmawia o swoich finansach z ekspertami, konsultantami lub doradcami" – czytamy dalej w komunikacie.

