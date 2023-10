Nowe dane ws. inflacji. Glapiński zabrał głos

– Dziś spadek inflacji jest szybki i zgodny z naszymi prognozami. Już w październiku przewidujemy inflację poniżej 7 proc. – powiedział Glapiński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Szef banku centralnego wskazał, że polska gospodarka wyszła ze ścieżki wysokiej inflacji, co uzasadnia rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych.To już kolejne takie wystąpienie w ostatnich dniach.

– Tak, wyszliśmy z tego bolesnego kłopotu. Dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt proc. dowodzi, jak dobra jest sytuacja – podkreślił Glapiński.

Podczas konferencji prasowej w poprzednim tygodniu szef NBP powiedział, że inflacja ukształtuje się na poziomie 6-7 proc. na koniec br. oraz 5 proc. około połowy przyszłego roku.

Jak podał kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc. r/r we wrześniu 2023 r., według wstępnych danych, wobec 10,1 proc. r/r w sierpniu.

RPP obniżyła w październiku stopy procentowe o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc., zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

Polska gospodarka. "Lekki wzrost"

Kilka dni temu Adam Glapiński stwierdził, że polska gospodarka powinna odnotować "bardzo mały, lekki wzrost" w tym roku. – Może się zdarzyć lekka recesja, to nie jest żaden problem. Ale przewidywany jest lekki wzrost – powiedział. I jednocześnie stwierdził, że ożywienie gospodarcze w Polsce będzie mniej dynamiczne i późniejsze niż zakładał m.in. Narodowy Bank Polski.

– Pseudoekonomiści powinni pamiętać, że w internecie nic nie ginie — mówił Glapiński, odnosząc się do prognoz niektórych ekspertów, którzy podważali spadek inflacji i rolę NBP.

