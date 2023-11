MRPiS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec października

"Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5 proc.. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie zmieniła się, a w zestawieniu z końcem października 2022 r. była niższa o 0,1 pkt proc." – czytamy w komunikacie.

Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza

W końcu października br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 772,2 tys. bezrobotnych. To o 3,8 tys. mniej niż we wrześniu br. – podano także. W rejestrach bezrobotnych w końcu października br. było o 23,8 tys. mniej bezrobotnych niż w końcu października 2022 r.

Jak wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, "jeżeli porównamy poziom bezrobocia w końcu października br. do stanu z końca lutego 2020 r. – tuż przed epidemią COVID-19 – to liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 147,6 tys., a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,5 pkt proc."

"Ze wstępnych danych wynika, że w końcu października 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 772,2 tys. bezrobotnych – o 3,8 tys. mniej niż we wrześniu. 82 tysiące ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłosili w październiku pracodawcy" – doprecyzowała minister Maląg.

W ustawie budżetowej na ten rok założono wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4 proc. na koniec 2023 r.

Eurostat: Bezrobocie w Polsce to 2,8 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8 proc. we wrześniu 2023 r., tyle samo co miesiąc wcześniej – podał wcześniej Eurostat. Polska i Malta zanotowały drugi najniższy wskaźnik bezrobocia – po Czechach (2,7 proc.). Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 477 tys. we wrześni, bez zmian wobec wcześniejszego miesiąca.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec września br. wobec 5 proc. miesiąc wcześniej.

