Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych? Glapiński podał możliwy termin

– Trudno przewidywać sytuację, żeby trzeba było podwyższać stopy. Ale gdybyśmy za nisko je teraz obniżyli, lekceważąc niepewność, to mogłoby się tak zdarzyć, że w połowie przyszłego roku trzeba by je podnieść. Rada się nie zawaha, gdyby nam groziło zejście ze ścieżki dezinflacji – mówił Glapiński podczas konferencji prasowej w czwartek.

– Zakładam - to jest moje zdanie - że podwyżek nie będzie, natomiast czy będzie obniżka, to pokażą najbliższe miesiące. Być może w styczniu już będzie jasność co do noweli budżetowej, tarcz, VAT-u itd. I wtedy będę mógł powiedzieć (kiedy obniżki) – dodał.

Glapiński o inflacji: Czekamy na marcową projekcję NBP

Wcześniej podczas konferencji Glapiński zapowiadał, że RPP będzie w marcu dysponowała nową projekcją NBP, która będzie miała wysoki stopień prawdopodobieństwa realizacji. Wskazał, że do tego czasu powinny wyjaśnić się kwestie stanowiące obecnie czynniki niepewności dotyczące polityki gospodarczej nowego rządu oraz regulatorów rynku, np. energetycznego.

– Marzec dlatego, że jest projekcja i wtedy państwo dostają na ten cały średni okres, ok. 2 lat. Natomiast te działania po stronie rządowej, polityki fiskalnej, mogą być wcześniej jasne i klarowne - już w styczniu. I my jako bank, w wypowiedziach czy to członków Rady, czy całego banku, już się do tego odniesiemy. Możemy tę pewność uzyskać wcześniej. Natomiast czy będzie taka sytuacja, że inflacja będzie dalej na pewno spadać i czy w związku z tym obniżki stóp będą, czy nie, to ja w tej chwili nie mogę się wypowiedzieć – podsumował Glapiński.

Stopy procentowe. RPP wstrzymuje cięcia

RPP postanowiła w środę utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samym główna stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. Konsensus rynkowy zakładał obniżkę stóp o 25 pb.

Rada podała w komunikacie po wczorajszym posiedzeniu, że niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację uzasadnia utrzymanie stóp procentowych bez zmian.

RPP obniżyła w październiku stopy procentowe o 25 pb, zgodnie oczekiwaniam ekonomistów. We wrześniu Rada zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc.

Czytaj też:

Co dalej ze stopami procentowymi? Jest głos z RPP