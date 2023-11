RPP: Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Wynoszą one: stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej, stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej, stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Stopy na tym samym poziomie

Jak podaje portal money.pl, większość ekspertów nie spodziewała się takiej decyzji Rady. Przypomnijmy, że na początku października RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt proc. - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc., zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

– Jestem przekonany, że nie ma podstaw do tego, aby w tej chwili dążyć do wdrożenia kolejnej obniżki poziomu stóp procentowych. Czy będą podstawy do tego, aby zaostrzać politykę, dowiemy się w projekcji listopadowej – mówił w październiku jednym z wywiadów Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Według niego, projekcja pokaże pierwsze zwiastuny odbicia gospodarczego. – Czyli czynnika, z którego rząd będzie się cieszyć, a Rada Polityki Pieniężnej - mniej, z uwagi chociażby na to, że wzrost konsumpcji będzie przyczyniał się do zmiany ścieżki dezinflacji – stwierdził.

Koniec obniżek?

Eksperci z mBanku wskazują, że w najbliższej perspektywie czasowej raczej nie można spodziewać się obniżek stóp procentowych.

"Wygląda na to, że widzimy się ponownie przy kolejnej projekcji inflacyjnej (marzec). Do tego czasu dalsze obniżki stóp są bardzo mało prawdopodobne, a później mało prawdopodobne (biorąc pod uwagę scenariusz ożywienia oraz zatrzymanie spadków inflacji). Scenariusz obniżek, a potem podwyżek stóp w 2024 roku trzeba będzie chyba zamienić na scenariusz stóp płaskich lub nieznacznie tylko niższych niż dziś" – napisał w serwisie X.

