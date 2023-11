Dodatkowe środki dla emerytów. Wkrótce ruszają wypłaty

Seniorzy mają otrzymywać zwrot podatku od 13. i 14. emerytury. To efekt decyzji rządu, który w bieżącym roku od "trzynastek" i "czternastek" nakazał pobranie zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowe środki wpłyną na konta tych emerytów, których łączny dochód w 2023 r. nie przekroczył kwoty 30 tys. złotych.

Fiskus będzie zwracał największe kwoty tym seniorom, który otrzymują świadczenie emerytalne w wysokości 2100 zł brutto. W takim przypadku zwrot podatku za "trzynastkę" wyniesie 143 zł, a za "czternastkę" – 270 zł. W sumie to oznacza zwrot na poziomie 413 zł – podało Radio ZET.

Rozgłośnia wylicza, że w przypadku emerytury w wysokości 2400 zł brutto zwrot podatku w 2024 roku wyniesie 120 zł. Z kolei przy świadczeniu na poziomie 1000 zł, będzie to 149 zł.

Koalicja rozważa skasowanie 13. i 14. emerytury. Co w zamian?

Jak donoszą media, nowa koalicja dyskutuje, co zrobić z 13. i 14. emeryturą. Jest pomysł, aby je skasować i wprowadzić "emeryturę bez podatku".

W koalicji KO, Trzeciej Drogi i Leicy toczy się debata dotycząca 13. i 14. emerytury. Ich przeciwnikiem jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Kobosko pytany w Radiu ZET, czy emerytura bez podatku jest lepszym rozwiązaniem niż 13. i 14. emerytura odparł, że tak. – "Trzynastka", "czternastka" to są jakieś erzace, to są jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym – stwierdził polityk.

"W programie Koalicji Obywatelskiej jest pomysł emerytury bez podatku. Chodzi o zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, co automatycznie oznaczałoby, że seniorzy mający do 5 tys. zł emerytury nie płaciliby podatku, a Polacy z większym świadczeniem zapłaciliby mniejszy podatek" – wskazuje portal wyborcza.biz.

Kwestię zamienienia dodatkowych emerytur na "emeryturę bez podatku" podnosił wielokrotnie także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz politycy tej formacji.

Czytaj też:

Gwiazdy narzekają na niskie emerytury. Andrzej Seweryn grzmi: Jest mi wstydCzytaj też:

Szef gabinetu prezydenta: PiS jest osobistą partią Kaczyńskiego