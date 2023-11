Rosja wykorzystuje technologie brytyjskich firm

Jak pisze "The Guardian”, w opracowanym przez Ukrainę raporcie rozsyłanym do największych krajów, które nałożyły sankcje, wskazane są kluczowe rosyjskie firmy zajmujące się rozwojem i produkcją elektronicznego sprzętu wojskowego. Kijów twierdzi, że Wielka Brytania i inne kraje nie nałożyły jeszcze sankcji na część zaangażowanych firm i nalega, aby to uczyniły.

Brytyjskie podzespoły

Z raportu wynika, że niektóre nowoczesne urządzenia elektroniczne używane podczas wojny wykorzystują podzespoły wyprodukowane przez brytyjskie firmy i konieczne są skuteczniejsze działania, aby zablokować ich użycie.

Produkcją elektronicznego sprzętu bojowego zajmuje się osiem kluczowych rosyjskich firm. Należą do nich stowarzyszenie naukowo-przemysłowe „Strila”, przedsiębiorstwo badawcze „Protek” i koncern „Technologie Radioelektroniczne”, które nie zostały objęte sankcjami Wielkiej Brytanii.

W raporcie wskazano także komponenty brytyjskich firm, które znaleziono w rosyjskim elektronicznym sprzęcie bojowym.

Tym samym w sprzęcie blokującym urządzenia sterowane radiowo i komunikację na polu walki znaleziono tranzystory firmy Semelab Ltd, której siedziba mieści się w Woking w stanie Surrey, a której właścicielem jest TT Electronic Group Holdings. Mobilny radar bliskiego zasięgu wykrył urządzenia zasilające firmy XP Power z siedzibą w Singapurze, której akcje są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W systemie namierzania odkryto części, które prawdopodobnie zostały wykonane przez firmę Golledge Electronics z siedzibą w Ilminster w Somerset.

Jednocześnie zaangażowane w tę sprawę koncerny twierdzą, że od lutego 2022 roku lub wcześniej wstrzymały wszelkie stosunki handlowe z Rosją.

Rewolucyjny mechanizm sankcji wobec Rosji. Część państw UE przeciw

