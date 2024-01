W 2024 r. X zbankrutuje? Eksperci nie mają wątpliwości

"Czy serwis X zbankrutuje? Tak. Elon Musk często wykorzystuje ostrzeżenia o upadłości, aby zmotywować swoich pracowników: zrobił to w Tesli i SpaceX. Jednak tym razem, gdy wpływy z reklam w X gwałtownie spadają, a próby znalezienia nowych źródeł dochodu zawiodły, istnieje duża szansa, że tak się stanie” – czytamy w prognozie dziennika.

Autorzy artykułu stwierdzili, że po niedawnych emocjonalnych wypowiedziach pod adresem reklamodawców, Musk może nadal lekkomyślnie sądzić, że nadal pozostanie na szczycie, nawet po doprowadzeniu serwisu do bankructwa.

"Walka Muska o kontrolę nad upadłym X będzie ekscytującą kontynuacją dramatycznego przejęcia Twittera” – czytamy w publikacji.

Reklamodawcy uciekają z X

Po tym, jak Elon Musk przejął sieć społecznościową Twitter, zmienił się sposób moderowania treści na platformie. Doprowadziło to do wzrostu liczby postów zawierających mowę nienawiści i dezinformację. Administratorzy serwisu zostali oskarżeni o to, że X stał się główną platformą szerzenia idei palestyńskich terrorystów i ich zwolenników.

W listopadzie Elon Musk oskarżył żydowskich działaczy o atak na jego biznes. Według miliardera, Liga Przeciwko Zniesławieniom (organizacja walcząca z antysemityzmem) wywiera presję na reklamodawców, co doprowadziło do spadku dochodów jego sieci społecznościowej. Później Musk publicznie skrytykował reklamodawców, którzy odmówili dalszej współpracy z nabytą przez niego platformą. Miliarder uważa, że rozpoczęto przeciwko niemu kampanię dyskredytującą.

Wiele firm, w tym Apple, Disney, Comcast, Lionsgate i Paramount Global itp., zaprzestało kupowania reklam na platformie X.