RPP alarmuje: To wywoła negatywne skutki dla Polaków

Rada Polityki Pieniężnej w wydanym w piątek oświadczeniu oceniła, iż zapowiadane w ostatnim czasie działania mające doprowadzić do postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu nie powinny mieć miejsca. "Uważamy je za bezpodstawne, bezprecedensowe, naruszające niezależność banku centralnego oraz godzące w wiarygodność i powagę Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy.

Rada Polityki Pieniężnej staje w obronie Adama Glapińskiego

RPP zwróciła uwagę, że Narodowy Bank Polski ma kluczowe znaczenie dla systemu finansowego i całej gospodarki. Fundamentalnym wymogiem sprawnego funkcjonowania banku centralnego i prawidłowego wykonywania przez niego zadań jest zaś – wskazano – niezależność, gwarantowana Traktatami Unii Europejskiej, Konstytucją RP i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

W ocenie Rady, ewentualne wszczęcie przez Sejm postępowania ws. Adama Glapińskiego będzie potraktowane jako rażące złamanie zasady niezależności banku centralnego. "Zasada ta wynika bezpośrednio z prawa UE i stanowi wartość zadeklarowaną i gwarantowaną już na poziomie prawa pierwotnego" – wskazano.

RPP wzywa do zaniechania działań ws. prezesa NBP

W dalszej części oświadczenia podkreślono, że "Narodowy Bank Polski, korzystając z przypisanej mu niezależności, skutecznie mierzył się z wyzwaniami, przed którymi stała polska gospodarka w niezwykle dynamicznym i wymagającym okresie obejmującym pandemię COVID-19, jak też wojnę w Ukrainie i wzrost nasilenia zagrożeń geopolitycznych". Jak zauważono, czas ten, z którym wiązały się wyzwania szczególne, przypadł na dwie kadencje Rady Polityki Pieniężnej, którym przewodniczył Profesor Adam Glapiński.

"Rada Polityki Pieniężnej z niepokojem obserwuje intensyfikację zapowiedzi odsunięcia obecnego Prezesa od pełnienia funkcji Prezesa NBP i Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej. W naszej ocenie, naruszyłoby to rażąco niezależność personalną banku centralnego, a w efekcie wywołałoby negatywne skutki dla Polaków i polskiej gospodarki, w szczególności za sprawą podważania zaufania do stabilności systemu finansowego oraz postrzegania polskiego banku centralnego jako elementu Europejskiego Systemu. Banków Centralnych i innych międzynarodowych instytucji finansowych" – podkreśliła RPP, wzywając do zaniechania działań mających na celu pozbawienie stanowiska prezesa NBP.

Trybunał Stanu dla Glapińskiego? Wniosek jeszcze w marcu

O planach złożenia w Sejmie wniosku ws. pociągnięcia do odpowiedzialności przez Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego poinformował w lutym przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Cichoń.

– Pracujemy nad wstępnym wnioskiem o pociągnięciu prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i jesteśmy zdeterminowani, by ten proces przeprowadzić. Merytorycznie opracowany wniosek planujemy złożyć w Sejmie do końca marca – wyjaśnił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Aby zainicjować postępowanie przed Trybunałem Stanu przeciwko prezesowi NBP, wniosek musi złożyć prezydent, grupa co najmniej 115 posłów lub specjalna komisja śledcza. Wniosek jest wówczas rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która przedstawia Sejmowi raport wraz z rekomendacją dalszych działań.

Czytaj też:

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała ws. stóp procentowychCzytaj też:

Trybunał Stanu dla prezesa NBP? Prof. Krysiak: Absurdalne zarzutyCzytaj też:

Prof. Ancyparowicz: Wara rządowi i politykom od NBP