Najniższa krajowa w 2025 roku. Oto propozycja rządu

Rząd Donalda Tuska chce, by w 2025 roku płaca minimalna wzrosła do 4626 zł brutto, a stawka godzinowa do 30,2 zł brutto.

Rząd przyjął w czwartek propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., która zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia przyszłego roku o 7,6 proc. do 4626 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej o 7 proc. do 30,2 zł brutto za godzinę – podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rada Ministrów przedstawi propozycję Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. "Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4300 zł), czyli o 7,6 proc. Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku, czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł), czyli o 7 proc." – czytamy w komunikacie. Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób. Wzrost płac w sferze budżetowej CIR podało również, że Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2025, zakładające m.in. średnioroczny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w przyszłym roku zostaną zwaloryzowane o 4,1 proc., czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok. Przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej zostało założone na poziomie ok. 602,7 tys. etatów – wynika z komunikatu opublikowanego po posiedzeniu rządu.

Według rządowych szacunków PKB w 2025 roku wzrośnie z 3,1 proc. do 3,7 proc. "Spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji" – informuje CIR.

