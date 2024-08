"Dziś przekazem rządzą krótkie i proste formy". Morawiecki startuje z nowym projektem

Wpływy z VAT powinny wynieść 287,4 mld zł w br. wobec 316,4 mld zł zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 r., przy założeniu, że od kwietnia nastąpi powrót do 5-proc. stawki VAT na żywność, prognozują ekonomiści Banku Pekao.

Eksperci wskazują, że powrót do tej stawki od kwietnia przyniesie budżetowi dodatkowe 12,5 mld zł dochodu, natomiast jeśli zerowa stawka zostanie przedłużona na kolejne miesiące, to dochody VAT ogółem będą niższe niż szacowane przez bank 287,4 mld zł w 2024 r.

Morawiecki: Uszczelniliśmy VAT

Były premier Mateusz Morawiecki wystartował niedawno ze swoim nowym projektem – kanałem na You Tube. W najnowszym filmie przypomniał o osiągnięciach rządu Zjednoczonej Prawicy w kwestii uszczelnienia systemu VAT.

Polityk wskazał, że w ciągu 8 lat rządów PiS dzięki uszczelnieniu systemu udało się "odzyskać" na budżetu państwa prawie 150 mld złotych, które zostały przeznaczone m.in. na 800+, bezpieczeństwo czy 13. i 14. emerytury. Morawiecki powiedział, że także za czasów rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej do resortu finansów oraz KPRM docierały sygnały o wyłudzeniach VAT. Niestety nic z tym nie zrobiono.

– Te pisma leżały odłogiem. W tym czasie Polacy, nieświadomie, z własnych kieszeni przelewali pieniądze do mafii vatowskich (...) My ten problem przynajmniej częściowo rozwiązaliśmy. Efekt to więcej niż podwojenie dochodów budżetowych – mówił. Na filmie polityk podał dwa przykłady na to, jak za czasów PO w Polsce działały grupy wyłudzające podatek VAT.

W dalszej części nagrania Morawiecki mówił o zastosowanych przez rząd PiS rozwiązaniach, które ukróciły przestępczy proceder: STIR, SENT i JPK. Polityk podziękował także tym, którzy projektowali te rozwiązania i mechanizmy.

