Nowe dane o inflacji. Wskaźnik powyżej prognoz

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,3 proc. (wskaźnik cen 104,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)" – wskazał GUS w swoim komunikacie i wskazał, że w porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik wzrósł o 0,1 pkt proc.

Większość ekspertów prognozowała, że inflacja utrzyma się na poziomie z lipca. Tymczasem wskaźnik zanotował piąty z rzędu wzrost. Jeszcze w czerwcu inflacja w ujęciu rocznym wynosiła 3,6 proc.

Co dalej z inflacją?

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazali, że wzrost inflacji to efekt lipcowych podwyżek cen energii. Równocześnie ceny żywności dalej rosły umiarkowanie, a inflacja bazowa spadła lekko do 3,7 proc. W nadchodzących miesiącach analitycy spodziewają się stabilizacji wskaźnika, główne za sprawą "wysokiego wzrostu cen usług".

"Prawdopodobnie utrzyma on inflację bazową w okolicach 4 procent. Podobny obraz będziemy obserwować jednak w innych państwach Unii Europejskiej. W Niemczech inflacja bazowa oscylowała w sierpniu blisko 3,1 proc., w Hiszpanii 2,8 proc. Inflację prawdopodobnie podtrzyma także wzrost cen surowców energetycznych i rolnych. Prognozy przestały sugerować spadki. Analitycy obecnie wskazują, że ceny ropy naftowej i gazu mogą wzrosnąć do końca roku o 5-7 procent, co bezpośrednio wpłynie na koszty transportu i produkcji. Surowce rolne prawdopodobnie także podrożeją. W efekcie inflacja w 2025 roku dalej oscylować będzie powyżej 3 procent r/r, nawet po wygaśnięciu zmian związanych z podwyżkami cen energii" – wskazali analitycy PIE.

Z kolei eksperci z PKO BP uważają, że do końca bieżącego roku inflacja pozostanie w przedziale 4-5 proc.

