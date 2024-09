Przymusowy remont albo zakaz wynajmu. W Anglii szykują drastyczne regulacje

W trakcie spotkania Partii Pracy w Liverpoolu minister ds. energii Ed Miliband powiedział, że właściciele mieszkań na wynajem do końca dekady muszą przeprowadzić termomodernizacje swoich nieruchomości kosztem nawet 10 tysięcy funtów. Lokale, które nie będą spełniać wymogów "energooszczędności", nie będą mogły być w obrocie rynkowym.

Wielka Brytania. Rząd przymusi do remontów?

Jak pisze "Telegraph", oznacza to, że "niektórzy będą musieli kupić pompy ciepła lub panele słoneczne, aby uzyskać certyfikat charakterystyki energetycznej (EPC) o klasie C lub wyższej". Obecnie przepisy kwalifikują domy pod kątem efektywności energetycznej w skali od A do G. Nie można oferować wynajmu, jeśli nieruchomość nie ma przynajmniej kategorii F, chyba, że chodzi o lokale socjalne, których nie dotyczą żadne standardy.

"Telegraph" zwraca uwagę, że zapowiedź Millibanda oznacza, że do 2030 roku "każdy wynajmowany dom osiągnie przyzwoite standardy efektywności energetycznej", jest postrzegana przez część społeczeństwa jako zapowiedź wojny z właścicielami posesji.

Minister tłumaczy, że zakaz wynajmowania domów o "niskiej efektywności energetycznej" pozwoliłby uniknąć milionowi rodzin ubóstwa energetycznego. – Wszyscy wiemy, że najbiedniejsi ludzie w naszym kraju często mieszkają w zimnych domach z przeciągami. Wielu wynajmuje od prywatnych właścicieli mieszkania poniżej przyzwoitych standardów – przekonywał.

Z danych stowarzyszenia skupiającego właścicieli – NRLA, prawie co trzeci dom na wynajem wzniesiony został przed 1919 rokiem. Doprowadzenie takich nieruchomości do poziomu wymaganej "efektywności energetycznej" będzie niezwykle trudnym przedsięwzięciem.

Czytaj też:

Europejski kraj zaczyna zakazywać najmu mieszkań. Polakom grozi to samoCzytaj też:

Drakońskie przepisy w Londynie. Auto na złom albo na Ukrainę